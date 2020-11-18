Почему «Всесоюзный староста» Калинин не заступился за жену перед Сталиным

Михаил Калинин с женой Екатериной и сыном Валерьяном. В семье революционеров Калинина - Лорберг родилось двое сыновей и три дочери. Фото: РИА Новости

О фигуре "Всесоюзного старосты" мы поговорили с публицистом, кандидатом исторических наук Ярославом Листовым.

ВОКЗАЛ - БРАЛ

- Калинин — добрый дедушка с седой бородкой, это миф?

- К февралю 1917-го Калинин с Молотовым возглавили Русское бюро РСДРП(б) — остальные лидеры были либо в ссылках и тюрьмах, либо в эмиграции. Михаил Иванович возглавлял рабочих Нарвы. Он руководил взятием под контроль Финляндского вокзала.

- Ленин рядом с ним появлялся?

- На квартире Калинина на Выборгской стороне проводились партийные мероприятия весь 1917-й год. В том числе, по подготовке революции в Октябре. Ленин был на этих совещаниях.

- Когда Калинин получил первый большой пост?

- В ноябре 1917-го он стал городским головой Петроградской гордумы. Это был знак, что Красный Петроград принадлежит большевикам. При условии, что Петросовет возглавлял Троцкий, получалась, что исполнительная и законодательная власть в главном городе страны оказалась в руках большевиков.

- Ленин продвигал Калинина?

- После смерти Свердлова Калинина избрали главою ВЦИКа. Рекомендовал его Ленин. Который особо подчеркнул, что у Михаила Ивановича 20 лет партработы, и что он из русских крестьян. В условиях гражданской войны 1919-го было особенно важно привлечь крестьянство на свою сторону. И Калинин тут выступал символом.

«ДАВИЛ» МЯТЕЖ

- Крестьянские корни Калинина его спасали?

- Когда мятеж в Кронштадте только начинался, Калинин отправился туда без охраны. Его отговаривали, грозили, что мятежники его арестуют или застрелят. Но Калинин пользовался большим авторитетом и в Петрограде, и в Кронштадте. Лучше многих знал, как разговаривать с моряками — вчерашними крестьянами. Его в крепости никто не тронул. Он даже уговорил часть восставших уйти - и это уменьшило число жертв при подавлении.

- То есть Михаил Иванович не трусил?

- Он возглавлял агитпоезд «Октябрьская революция», который отправился на Северный Кавказ — его только-только освободили от белых. Там было полно и банд, и оставшихся белогвардейцев. И отношение к большевикам у многих народов было не лучшее. Мы воспринимаем его как «Всесоюзного старосту» с добрым прищуром, а он был трибуном.

- Голод в Поволжье в начале 1920-х — его «заслуга»?

- Калинин налаживал систему по обеспечению Поволжья хлебом. Заключал международные договора. По его инициативе АРА — американская администрации помощи голодающим - начала активно работать в СССР. Свою гуманитарную миссию она выполнила, хотя и много шпионов вместе с нею проникло в страну. Калинин лично обращался к крестьянам в тех районах, где был урожай, чтобы они сдавали хлеб для голодающих, а не прятали его. Часть крестьян к нему прислушалась. Руководил и конфискацией церковного имущества. Особо следил, чтобы не было эксцессов. Хотя в Шуе эксцесс случился. Калинин напоминал, что у тех же католиков церковная десятина была собственностью священника, а у православных - общины. И когда возникал голод, в церквях снимали оклады и продавали ради помощи общине. Это было его аргументом при изъятии ценностей в храмах ради голодающих.

- Как крестьянский сын Калинин относился к кулакам?

- Когда говорят, что он «отменил» высылку кулаков весной 1932-го - его роль переоценивают в этом деле. Но он от имени сталинской части Политбюро озвучивал эту точку зрения. И вместе с Молотовым убедил других членов Политбюро, чтобы высылку кулаков тогда отменили.

Председатель ВЦИК М.И. Калинин в 1924 г. Фото: ТАСС

ПРИНИМАЛ ПАРАД

- Тверь при нем переименовали в Калинин?

- Инициатором переименования был не он, но он подписывал, потому что по должности было положено.

- Именно Калинин подписал постановление ЦИКа, обосновавшее массовые репрессии?

- Это не совсем так. Решения такого рода принимались коллегиально.. Принимались съездом, президиумом, а подписи ставили те, кто ЦИК возглавлял - Калинин и Енукидзе (секретарь ЦИКа). Вопрос о том, послужили ли эти постановления точкой отсчета к массовому террору - сложный. Репрессии — это форма скрытой гражданской войны. Которая шла внутри общества. Калинин не был либералом. Он считал, что если с внутренним врагом не бороться жестко, то победит противоположная сторона.

Михаил Калинин на трибуне, 1940 г. Фото: Федор Кислов/ТАСС

- Он уезжал из Москвы, когда началась война?

- Калинин принимал военный парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. На Красной площади в это же время на Мавзолее стоял Сталин. Калинин парад принимал, а командовал войсками Ворошилов. Там были все иностранные послы в СССР и журналисты ( их на Волгу эвакуировали из столицы). Потому он тогда и получил признание мировой прессы. Михаил Иванович вернулся в Москву, как только появилась возможность. Сталин и Молотов оставались в столице, и, если бы они погибли при бомбежке, страну возглавил бы Калинин.

НЕ СПАС ЖЕНУ

- Почему Калинин позволил арестовать свою жену?

- По Конституции именно Калинин был первым лицом страны. По факту — третьим. Сложно судить, какие чувства были у Калинина, когда арестовали его жену, Екатерину Лорберг. Воспоминаний по этому поводу он не оставил. Ему представили материалы дела, показания. Возможно, это дало ему повод сомневаться. Он много ездил по стране. Дома бывал не часто. Мог допускать, что жена могла во что-то вляпаться. Вряд ли считал, что это был сознательный шаг. Но мог думать, что воспользовались ее доверием. Ее же обвинили в том, что она была информатором троцкистов. И могла делиться информацией, полученной в семейном кругу, что-то разболтать, по-женски. В условиях предвоенной страны это считалось преступлением. Калинин вынужден был с этим согласиться. Подай он в отставку, это не спасло бы ни жену, ни семью.

- Но Сталина он просил об этом?

- Просил, в 1945 году. После победы изменилась политическая ситуация в стране. И Калинин обратился к Сталину, когда его жена, которая получила 15 лет, из них семь лет отсидела. 11 июня 1945-го она была помилована, в декабре освобождена.

Ноябрь 1944 года. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинин вручает орден "Победа" Маршалу Советского Союза И.В.Сталину.Фотохроника ТАСС

- И они жили вместе?

- Врозь. Калинин уехал лечиться в Крым. Он доживал жизнь под присмотром врачей и с женой уже практически не общался.

- Весной 1946-го его убрали с поста «Всесоюзного старосты»?

- К весне 1946-го он был очень слаб здоровьем. Выполнять представительские функции уже не мог. А они резко возросли. СССР стал мировой державой. Масса встреч с иностранными делегациями. А ему уже почти 70. В декабре 1945-го выяснилось, что у него рак кишечника. Такую болезнь тогда полноценно лечить не могли. Калинин понимал, что его дни сочтены. Во вторую половину 1945-го он редко появлялся в Кремле. И в марте сложил с себя полномочия - попросил об этом Сталина.

СГОРЕЛ ОТ РАКА

- Боялся он Сталина ?

- Их отношения начали формироваться в 1917-м. До того встречались на партсъездах. Когда в 1917-м Сталин вернулся в Петроград, у него возник конфликт с Молотовым по поводу доверия Временному правительству. И Сталин сблизился с Калининым. Отношения их стали дружескими.

- Сталину доносили на Калинина?

- Возник миф, что во время одного из своих арестов Калинин донес на кого-то из революционеров… Такая информация появилась из мемуарной литературы, которая была опубликована в 90-е годы. Документального подтверждения она не имела.

- А легенды о любвеобильности Калинина?

- Это тоже информация конца 1980-х и 90-х годов. График Калинина не позволял ему крутить романы. Да, он был театралом. Да, любил Большой театр, но за балеринами не ухлестывал. Большой был визитной карточкой Москвы и страны. Он часто появлялся там вместе с послами, приезжими сенаторами и иными высокими иностранными гостями. Тогда миф о «балеринах старосты» и мог возникнуть в столичной среде: «Мы опять видели Калинина в Большом». Уровень Калинина был так высок и охраняли его так плотно, что кто-то из охраны обязательно доложил бы «по начальству» о чем то подобном — в первую очередь из соображений безопасности. Но таких донесений или упоминаний нет.

- Достижения Калинина?

- Коллективизация и индустриализация. Создание законодательной базы. Подготовка к войне. Перевооружение. Выведение страны на международный уровень. В мире он был известен как Президент Калинин. В 1945-м году на имя Калинина пришло наибольшее число поздравлений с годовщиной Октября из-за рубежа. В том числе от президента США. О Калинине была большая статья в журнале «Тайм». Калинин один из недооцененных советских политиков. Он ввел открытость госорганов власти. На Воздвиженке, где сейчас приемная Госдумы, при Калинине возникла его приемная. Туда мог прийти каждый советский человек. До лета 1944-го он там лично принимал. Если не принимал лично, то человек, пришедший в приемную, все равно получал ответ. Калинин ввел систему реагирования на обращения граждан. Он подвигал к этому других чиновников и жестко карал, если те не реагировали на обращения.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Была ли пачка?

Впрочем, слухов о пристрастии Калинина к девушкам на пуантах так много, что просто отмахнуться от них не получится. Историк спецслужб Геннадий Соколов в одной из своих книг утверждает, что видный большевик специально взял шефство над Большим театром, чтобы иметь доступ к юным талантам. Захаживая на репетиции, он присматривал симпатичных танцовщиц, а потом наведывался к ним в гримерки. За свидания девушки получали щедрые подарки. Отказ грозил серьезными неприятностями с органами.

По поводу нравственного облика «всесоюзного старосты» прохаживается в мемуарах Троцкий:

«В одном из советских юмористических журналов даже появилась карикатура, изображавшая - трудно поверить! - главу государства в очень интимной обстановке».

Правда, когда в 1930-х Троцкий писал эти строки, он успел позабыть, где натолкнулся на фривольное изображение Калинина. В архиве Троцкого исследователи нашли рукописный фельетон под заглавием «О том, как наш староста Калиныч отбил Татьяну Бах (еще одна балерина. - Ред.) у Авербаха».

Наверняка имелось и досье о похождениях Калинина на любовном фронте. «Всесоюзный староста» не мог этого не понимать. И в результате он стал крайне удобной для управления фигурой в руках Сталина. Не случайно он один из немногих старых большевиков избежал репрессий.

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