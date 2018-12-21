Женщины Сталина: генсек очаровывал девушек ореолом революционера и знанием Чехова

О личной жизни Иосифа Джугашвили (Сосо, Кобы, Сталина), которому в эти дни исполнилось бы 140 лет, ходит много легенд. В новом альбоме «Сталин. Главные документы», который выпустила «Комсомольская правда», мы попытались документально рассказать историю жизни одного из самых неоднозначных мировых лидеров - от сына сапожника до «отца народов». В том числе и приоткрыть тайны о возлюбленных вождя. Но исключительно на основе архивных дел, которые еще недавно были абсолютно секретными.

Первая жена

Екатерина (Като) Семеновна Сванидзе

Весенним днем 1906 года однокашник молодого революционера Кобы - будущего Сталина - по семинарии Александр («Алеша») Сванидзе привел его ночевать домой, где жил сам вместе с сестрами. И Коба в неполные 28 лет влюбился в одну из сестер Сванидзе, Като, кстати, грузинскую дворянку. Ей был 21 год.

Коба был тогда в розыске и в Тифлисе жил нелегально, а потому и венчались они тайно. Опять друзья по семинарии помогли: в ночь на 16 июля 1906 года в церкви Св. Давида их обвенчал священник, тоже однокашник Кобы.

Через четыре месяца Екатерину арестуют. Вообще-то полиция пришла за Кобой, но тот был в Баку, и тогда фактически Като забрали в заложницы. Накануне Нового года ее освободили: Като была на пятом месяце беременности, и полиция, скорее всего, просто ее пожалела.

18 марта 1907 года у Екатерины и Иосифа родился сын Яков. Тот самый, который попал в плен в начале Отечественной вой­ны и которого, по легендам, немцы предложили Сталину обменять на плененного в Сталинграде фельд­маршала Паулюса. И Сталин якобы сказал: «Я солдата на фельдмаршала не меняю».

Когда умерла Като, Иосиф сказал, что сердце его окаменело. Фото из книги.

Яков погиб в немецких лагерях...

...Жизнь Като сложилась тоже трагически. В 1907 году боевики ленинской партии в Тифлисе ограбили карету казначейства при перевозке денег. Тот грабеж признали одним из самых громких за время революции 1905 - 1907 годов. В пересчете по нынешнему курсу были украдены миллионы долларов США!

После этого Коба вместе с женой и крохотным сыном был вынужден уехать в Баку. Там Като Сванидзе заболела скоротечной чахоткой (по другим источникам - брюшным тифом). И в декабре 1907 года (по новому стилю) умерла у него на руках. Когда гроб с телом опустили в землю, Иосиф бросился в могилу. Его оттуда вытащили силой.

В тот день Коба говорил, что его сердце окаменело.

Сын Яков с восьмимесячного возраста воспитывался у своей тети Александры Сванидзе.

Тюремный роман

Стефания Леандровна Петровская

Коба познакомился со Стефанией в Сольвычегодске, где оба были в ссылке.

Любил ли ее Иосиф? Наверное, да. Не случайно после ссылки она поехала в незнакомый ей далекий Баку.

Написанные в конце 1909 года статьи «Письма с Кавказа» Сталин подписал «К. Стефин» (Коба Стефин), хотя год назад подписывался под статьями «К. Като» в память о покойной первой жене.

В марте 1910 года их обоих арестовали в Баку. Для жандармов не было тайной, что человек, назвавший себя Меликянцем, - это член бакинского комитета РСДРП Джугашвили и разы­скивается как сбежавший из ссылки. Петровская же на допросе вину за хранение им антиправительственной литературы взяла на себя.

В тюрьме Коба подал прошение о разрешении вступить с Петровской в законный брак. 23 сентября 1910 года из канцелярии бакинского градоначальника известили, что разрешение дается. Однако Кобу в тот же день отправили по этапу в ссылку в Вологду - досиживать срок.

После 1929 года имя Стефании исчезло со страниц партийной печати. Навсегда. Фото из книги.

Стефанию к тому времени уже освободили, но вслед за любимым она не поехала. Так запоздавшее разрешение, бесчувствие полицейского механизма и ссылка разлучили Кобу с Петровской навсегда. Трудно представить, какой была бы судьба Кобы, сложись все иначе...

Стефания Петровская - дочь дворянина Херсонской губернии. В нескольких брошюрах, изданных в Баку до 1929 года, она упоминается как активный член бакинской организации РСДРП. После 1929 года ее фамилия исчезла со страниц партийной печати. Как дальше сложилась ее судьба, неизвестно.

Крестик на память

Пелагея Ануфриева

Самым близким знакомым Кобы в ссылке в Вологде в 1911 - 1912 годах был Петр Чижиков, в прошлом ссыльный. Как-то к Петьке - так называл его Иосиф - из Тотьмы приехала девушка Пелагея (Полина) Ануфриева.

В делах на революционеров в вологодской полиции она проходила под кличкой Нарядная, Чижиков был прозван Кузнецом.

Коба рассказывал ей о книгах, об искусстве... И хотя знакомство Полины и Иосифа продолжалось недолго, перед расставанием Пелагея подарила ему свой нательный крестик, а Иосиф ей - книгу «Очерки западноевропейской литературы», надписав: «Умной, скверной Поле от чудака Иосифа».

Пелагея Ануфриева никогда о себе вождю не напоминала (рядом с ней Петр Чижиков). Фото из книги.

Ануфриева больше никогда о себе вождю не напоминала. Да и он, совершив побег из Вологды, с головой окунулся в революционную деятельность и вовсе забыл свой вологодский роман.

Скорее всего, все-таки платонический...

Разбитая фотография

Надежда Сергеевна Аллилуева

Это самая известная и самая трагическая история о жене Сталина. И обойти ее невозможно...

Когда в 1917 году Иосиф вернулся в Петроград из сибирской ссылки, он остановился у приятелей по революционной деятельности Аллилуевых. Между Кобой и 16-летней Надей, дочерью Аллилуевых, начался роман... Юной гимназистке он читал наизусть чеховские рассказы, чем (вкупе с героическим обликом революционера) и очаровал ее. Они поженились в 1918 году, когда ей было почти 17 лет, прожили вместе долго, в семье родились двое детей: Василий и Светлана.

Надежда работала в Наркомате по делам национальностей, в секретариате Ленина, потом училась в Пром-академии. Была однокурсницей Хрущева, познакомила его с мужем.

А в ночь на 9 ноября 1932 года Надежда заперлась в своей комнате и выстрелила в сердце из пистолета вальтер...

Говорят, у нее был тяжелый характер: ревнива, вспыльчива, ссорилась с Иосифом. Возможно... Но они, безусловно, любили друг друга.

Самоубийство Надежды потрясло Сталина. «Он говорил, что ему самому не хочется больше жить», - вспоминала дочь Светлана.

Сталин всю жизнь хранил это фото Надежды под разбитым стеклом. Фото из книги.

Что же случилось?

Светлана писала: «А повод был не так уж и значителен сам по себе и ни на кого не произвел особого впечатления, вроде «и повода-то не было». Всего-навсего небольшая ссора на праздничном банкете в честь XV годовщины Октября. «Всего-навсего», отец сказал ей: «Эй, ты, пей!» А она «всего-навсего» вскрикнула вдруг: «Я тебе не - ЭЙ!» - и встала, и при всех ушла вон из-за стола...»

Есть легенда о том, что Сталин на похоронах оттолкнул гроб жены и сказал: «Предательница...»

Но свидетели вспоминали другое: перед тем как закрыть крышку гроба, Сталин вдруг поднял голову Надежды и стал, рыдая, ее целовать...

Последняя симпатия

Валентина Васильевна Истомина (Жбычкина)

Она появилась на Ближней даче Сталина, где он жил многие годы, в апреле 1946 года. Подавальщица (официантка), она была позже назначена сестрой-хозяйкой Главного дома.

Сержант госбезопасности (а без принадлежности к этому ведомству у Сталина в обслуге не работал никто). Она была симпатичная и с покладистым нравом.

Наверное, 70-летний вождь испытывал симпатию к молодой замужней женщине, и отношения между ними сплелись неформальные (по воспоминаниям Светланы Аллилуевой, во время прощания экономка упала перед умершим Сталиным на колени и зарыдала). Истоминой даже приписывают любовный роман со Сталиным, но документальных подтверждений тому нет.

Валентина Истомина упала перед мертвым Сталиным на колени и зарыдала... Фото из книги.

В июле 1953 года Истомину уволили из системы госбезопасности, но через месяц восстановили на работе, и она до пенсии проработала сестрой-хозяйкой некоторых гос­особняков КГБ.

В ТЕМУ

Тайна Курейки

Самая мутная история о возлюбленных Сталина относится к событиям, связанным с ссылкой Сталина и Якова Свердлова в 1913 году в Курейку - село в Туруханском районе Красноярского края.

Там будущий вождь обратил внимание на младшую из сирот Перепрыгиных. Их было пятеро братьев и две сестры - Наталья и Лидия. В начале 1914 года 34-летний Сталин, как говорят, сошелся с 13-летней Лидией Перепрыгиной.

И у них родился сын Александр.

Лидия Перепрыгина... Был ли у нее незаконный сын от будущего «отца народов»? Фото из книги.

Однако есть нюанс: воспоминания Лидии записали гораздо позже и ход им попытались дать (однако не дали) уже в эпоху Хрущева. Возможно, документ ушел в архивы именно потому, что его готовили под разоблачение культа личности, но посчитали факты сильно преувеличенными. Но, возможно, и потому, что сожительство с малолетней бросило бы слишком большую тень на вождя, а вместе с ним - на всю партию.

В 1941-м Александр пошел на фронт, дослужился до офицера. После войны, в 1955 году, работал в Новокузнецке - до смерти в 1987 году - на разных невысоких должностях, в последние годы жизни, например, заведовал заводской столовой.

Почему его фамилия была Давыдов? А Лидия вышла замуж за Якова Давыдова и дала сыну новую фамилию. К сыну она не переселилась - так и осталась жить в заполярной Игарке. Умерла Лидия в середине 60-х.

И при жизни к Сталину не обращалась никогда...

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