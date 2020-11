NASA: до столкновения Бога Хаоса с Землей осталось 48 лет

В ближайшие 50 лет астероид Апофис три раза окажется на критическом расстоянии от Земли.

Астероид Апофис (Apophis), он же 99942, он же 2004NM, он же Бог Хаоса, ускоряется. И отклоняется от своей орбиты примерно на 170 метров в год. А это, надо понимать, делает его все опаснее и опаснее. Вплоть до реального столкновения с Землей во время третьего по счету, если считать с сегодняшнего дня, сближения с ней, которое произойдет в 2068 году.

Изменения в движении Апофиса заметили Дэвид Фарноччи (Davide Farnocchia) из NASA (Jet Propulsion Laboratory) и его коллега Дэйв Толена (Dave Tholen) из Астрономического института Гавайского университета (Institute for Astronomy at the University of Hawaii). Они использовали телескоп Субару (Subaru telescope) на Гавайский островах. С его помощью следили за астероидом в начале 2020 года - три ночи в январе и одну ночь в марте. По итогам наблюдений астрономы отчитались перед Американским астрономическим обществом (The Division for Planetary Sciences of the American Astronomical Society), выступив с докладом под названием «Detection of Yarkovsky Acceleration of (99942) Apophis». Тем самым Толен и Фарноччи подтвердили, что Апофис подвержен Эффекту Ярковского (Yarkovsky Acceleration) - явлению, которое русский инженер Иван Ярковский, теоретически обосновал еще в 1900 году.

Апофис похож на картофелину.

Эффект возникает в том случае, если астероид вращается. Его поверхность, попадая под лучи Солнца, разогревается, скрываясь от них, остывает. При этом она излучает фотоны. Нагретая сторона излучает больше, чем холодная. В результате возникает пусть небольшая, но постоянно действующая реактивная сила. Она и «подталкивает» астероид в ту или иную сторону, смещая его с прежней орбиты.

Учесть эффект Ярковского трудно. Поэтому долгосрочные прогнозы могут, мягко говоря, страдать некоторой неточностью. А траектория движения - оставаться недетерминированной, выражаясь научным языком.

Астероид обнаружили американские астрономы из Национальной обсерватории в Аризоне (Kitt Peak National Observatory in Arizona) – разглядели среди звезд 19 июня 2004 года. Сфотографировали, прикинули траекторию – весьма, конечно, приблизительно на первых порах. И забеспокоились. Потому получили небывало высокие шансы столкновения обнаруженного небесного тела с Землей – 1 к 300. Его быстро назвали подобающим угрозе образом - именем древнеегипетского бога Хаоса. Или тьмы. Короче, назвали Апофисом.

Астрономы впервые увидели Апофис в 2004 году (в кружочке).

9 января 2013 года Апофис, оказавшись довольно близко от Земли - менее, чем в 15 миллионах километров от неё, попал в поле зрения радаров. Астрономы NASA, получив новые данные, и воспользовавшись прежними, собранными в 2010 и 2011 годах, еще раз рассчитали траекторию опасного соседа по орбите. Уточнили его размер – 370 метров в поперечнике вместо 300 метров, как оценивали ранее. А математики вычислили три критические даты. Их три на ближайшее время: 2029, 2036 и 2068 годы, в которые в моменты тесного сближения астероида с Землей катастрофы наиболее вероятны.

От первого рандеву, которое состоится в пятницу 13 апреля 2029 года, большой опасности астрономы не ждут. В NASA обещают, что Апофис будет виден невооруженным глазом и заверяют, что астероид пролетит мимо. Правда, на пугающе малом расстоянии от Земли - всего в 31300 километрах от её поверхности. Спутники связи, находящиеся на геостационарных орбитах, летают выше - в 40 тысячах километрах от поверхности Земли. Какой-нибудь может и пострадать. Если что, астероид разнесет его в пыль.

В 2029 году Апофис будет виден невооруженным глазом.

Сближение в 2029 году астрономы называют рекордным. Глыбы размером в несколько сотен метров - вроде визитера, ожидаемого через 9 лет, никогда еще так близко к нам не подлетали.

В 2036 году вероятность столкновения будет очень низкой – порядка 1 к 250000. Тоже, похоже, пронесет. А вот получится ли благополучно разминуться с Богом Хаоса в 2068 году, окончательной ясности нет. Нет, надо понимать, не только из-за эффекта Ярковского, смещающего астероид, но и в результате его возможного взаимодействия с Землей во время предыдущих двух сближений. Наша тяжелая планета тоже способна изменить траекторию движения астероида и притянуть его ближе к своей орбите.

Толен и Фарноччи полагают: 2029 год станет решающим. Есть надежда, что глыбу удастся хорошо изучить. Может быть, NASA - самостоятельно или в партнерстве с кем-то, отправит к ней экспедицию. Задача - определить параметры движения астероида с предельной точностью. Чтобы не трястись от страха последующие 39 лет. Или, наоборот, чтобы интенсивно готовиться к встрече, если выяснится, что она все-таки реально грозит катастрофой.

- Такой шанс появляется раз в тысячу лет, подчеркивает Толен, имея в виду возможность изучить небесного гостя. – Мы не должны его упустить. Для нашего же спокойствия.

Траектория движения Апофиса: астероид два раза в год пересекает орбиту Земли.

Вопреки апокалиптическим настроениям общественности, ученые не ждут от Апофиса конца света — маловат он для того, чтобы погубить жизнь на Земле. Или хотя бы вызвать «ядерную зиму». Сильные разрушения будут, но не далее, чем в радиусе 10 километров от падения, частичные — ожидаются в радиусе 50 километров, а в радиусе 100 километров лишь стены потрескаются, да стекла кое-где вылетят.

Конечно, если глыба попадет в густонаселенную местность, многочисленных жертв не избежать. По последним прикидкам, мощность взрыва составит 880 мегатонн в тротиловом эквиваленте. И более, чем в 15 раз превзойдет энергию взрыва, которую выделила водородная «Царь-бомба», испытанная в 1961 году на острове Новая Земля.

На месте удара образуется кратер диаметром в 5-6 километров.

Кстати, достаточно высока вероятность того, что астероид упадет в океан. Просто в силу того, что площадь океанов на нашей планете гораздо больше, чем суши. Чем в таком случае грозит удар? Это выяснили норвежские ученые под руководством Галена Гислера ( Galen Gisler) из Университета Осло ( University of Oslo). Подробности в нашем материале.

Места наиболее вероятного падения Апофиса. Под ударом наша Сибирь. Как в прошлый раз, когда туда упал Тунгусский метеорит.

А можно разрушить угрожающие Земле астероиды? Например, ракетой с ядерным зарядом. Способна ли такое оружие стать эффективным против глыб в несколько сотен метров в поперечнике? Обнадеживающие ответы нашли российские физики.