Российские физики показали чем нужно взрывать угрожающие Земле астероиды

СЕГОДНЯ 18:30 2018-03-15T18:36:04+03:00

В ходе экспериментов ученые выясняли, способна ли ракета с ядерным зарядом стать эффективным оружием против глыб в несколько сотен метров в поперечнике

Изменить размер текста: A A

Эксперименты и расчеты, которые недавно провели российские физики, «пролили воду» на мельницу тех «защитников Земли», которые полагают, что с подлетающими астероидами лучше всего бороться ядерными зарядами. То есть, угрожающие нашей планете глыбы надо взрывать. Либо пробурить для этого скважину и заложить бомбу внутрь, как в фильме Армагеддон с Брюсом Уиллисом, либо проще — ударить ракетой.

Противники столь радикальной атаки считают ее последним средством. Опасаются, что , как в кино, не получится - взрыв либо не подействует вообще, либо расколет астероид на части, которые все равно врежутся в Землю, наделав немало бед.

Ученые Московского физико-технического института, Института космических исследований, Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ в Сарове, Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, корпорации «Росатом» выяснили, насколько оправданы надежды одних и сомнения других. О результатах своего исследования они (Е. Ю. Аристова, А. А. Аушев, В. К. Баранов и еще 37 участников) сообщили в "Журнале экспериментальной и теоретической физики".

Принципальная схема (рисунок из отчета физиков): (а) астероид обнаруживают, (б) взрывают, (в) осколки разлетаются и (г) минуют Землю.а

С реальными астероидами исследователи пока дел не имели — обстреливали модели, и не ядерными ракетами, а лазерными импульсами продолжительностью от половины до 30 наносекунд. Они-то и имитировали ядерные взрывы.

Модельные «глыбы» были крошечными — по несколько миллиметров в поперечнике, но они в полной мере походили на те, которые прилетают из космоса. Ученые обеспечили максимальное подобие по плотности и составу, сообразно масштабу, конечно. К примеру, 4-миллиметровый комочек соответствовал 200-метровому астероиду, похожему по строению на Челябинский метеорит, состав и плотность которого более-менее известны.

Удар лазерным импульсом по модельному астероиду (справа) соответствует ядерному взрыву на настоящем.

Лазерный импульс в 200 джоулей разносил модель чуть ли не в пыль. Импульс имитировал взрыв ядерного заряда в 6 мегатонн. Это примерно 200 «хиросим».

Один из модельных астероидов, уничтоженных модельными ядерными взрывами.

Вывод физиков: 6 мегатонн гарантированно разбивают астероид на осколки в 10 раз меньше и в 1000 раз легче самого астероида. А если поверхность объекта изрыта впадинами, ущельями и кратерами, то мощность заряда можно снизить почти в 2 раза. Ученые проверяли это опять же на моделях, направляя лазерные импульсы в рытвины на моделях.

То есть, Брюс Уиллис зря старался - бурить астероид совсем не обязательно. Можно ударить по нему и со стороны.

В экспериментах физики обстреливали модели серией лазерных импульсов меньшей мощности, имитируя несколько ядерных взрывов — то есть, атаку несколькими ядерными ракетами. Оказалось, неэффективно. Лучше один мощный взрыв, чем серия слабых.

Выходит, человечеству необходимо мощное ядерное оружие и средства его доставки на дальние расстояния. Может пригодиться для глобальной защиты.

6 мегатонн разнесут астероид на мелкие осколки.

Впрочем, космическая оборона спасет лишь в том случае, если угроза будет своевременно обнаружена.

Расчеты показывают: чтобы развести осколки взорванного астероид так, чтобы они пролетели мимо Земли - то есть, развести на расстояние больше диаметра нашей планеты, надо произвести взрыв примерно в 13 миллионах километрах от нее. Для этого ракета должна стартовать за 15 суток до «места встречи», когда астероид будет находиться еще в 39 миллионах километрах от Земли. Это при его скорости в 20 километров в секунду. Как у Челябинского метеорита. Стало быть, заметить астероид надо еще раньше, чтобы успеть подготовиться. Увы, пока случается, что несущиеся из космоса глыбы попадают в поле зрения астрономов за день-два дол опасного сближения с Землей.