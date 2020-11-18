Пелагея пытается отсудить у мужа имущество на 5 миллионов долларов

Певица Пелагея с бывшим мужем хоккетстом Иваном Телегиным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бракоразводный процесс звезды шоу "Голос" и хоккеиста Ивана Телегина затянулся почти на полгода, и судя по всему, бой курантов оба они будут встречать еще в статусе официальных супругов. Суть задержки проста: развестись - дело нехитрое, а вот поделить совместно нажитое имущество - целая проблема, тем более, что договориться мирно так и не удалось.

Представления о том, что и кем было приобретено за три года брака, у жены и мужа разнятся. Пелагея настаивает, что квартира в Москве стоимостью около 85 миллионов была подарена ей мамой-продюсером, а значит, не подлежит разделу. А вот загородный дом за 50 миллионов, который семья брала в ипотеку, был приобретен на общие деньги - в него артистка вложила, мол, свои кровные. Спортсмен же считает ровно наоборот: он участвовал в покупке квартиры, поэтому раздел должен быть справедливым: ей - апартаменты в столице, ему - особняк за городом.

Кроме того, адвокаты певицы настаивают на том, что все деньги на счетах супругов на момент расставания должны быть поделены пополам. Требование, на первый взгляд, законное, однако, есть нюанс: у Телегина в банках хранятся миллионы, а у самой артистки - по нулям: всеми ее финансовыми делами долгие годы занимается мама Светлана Ханова, ей и поступают доходы звезды. А значит, делиться придется только хоккеисту.

- Самое неприятное, что в свои разбирательства с мужем Пелагея втягивает других людей. Сейчас она пытается поделить машины и недвижимость друзей Ивана, их девушек и мам - якобы супруг в период брака прятал имущество, записывая его на других людей, - рассказал kp.ru друг Ивана Телегина (сам хоккеист и его адвокаты принципиально не комментируют развод). - Позиция певицы довольно агрессивная: она хочет поделить все деньги Ивана, даже те, что были заработаны до свадьбы. Он гробил здоровье, строил свою карьеру, а теперь вынужден отдавать честно заработанные деньги. Пелагея делит все вплоть до мелочей - украшения, бытовую технику... Складывается впечатление, что ее задача - оставить Телегина без копейки. По моим подсчетам, она хочет получить при разводе от 2 до 5 миллионов долларов. Причина такой вражды проста: женская обида, ведь муж уже устроил личную жизнь с новой девушкой.

При этом друзья спортсмена уверены: пока пара была вместе, хоккеист ни в чем не отказывал жене: тратился на ее концерты и вечеринки, наряды, отдых на фешенебельных курортах... Якобы за три года Пелагея растратила 300 миллионов из денег мужа.

- К сожалению, Иван жил одним днем, не считал деньги, не думал о будущем, и уж тем более, о разводе. А когда этот момент наступил, он оказался не готов к борьбе. Он вообще очень добродушный, где-то даже мягкий. И сейчас не настроен воевать - ему проще все отдать, лишь бы сохранить с Пелагеей худой мир, тем более, у них растет общая дочь, - считает друг хоккеиста.

Следующее заседание по делу о разводе знаменитой пары состоится 3 декабря. Но это слушание точно будет не последним: чтобы посчитать, кто из супругов чем владел на момент расставания, и были ли общие деньги выведены из семьи, сторонам понадобится еще не один месяц. Так, например, другие звездные экс-супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко уже два года не могут поделить общее имущество - квартиры, нежилые помещения в Москве, картины и огромную коллекцию предметов искусства. На кону, лишь по приблизительным подсчетам, около 1,5 - 2 миллиардов рублей.

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Представители певицы заявляют, что квартиру, которую Иван требует поделить в суде, на самом деле купила его теща - мама Пелагеи Светлана Ханова. Также супруги в браке совместно купили в ипотеку дом на участке в 20 соток (большую часть средств в него якобы вложила Пелагея) и сделали в нем ремонт.

Певица рассчитывала: раз Телегин знает, что московская квартира куплена на деньги ее матери, то на эту жилплощадь претендовать не станет. Да и загородный дом оставит Пелагее, чтобы она жила там с дочкой. Причем дорогой ремонт в коттедже делался именно на деньги певицы. В общей сложности она сняла на него со своей банковской карточки около 8 млн рублей.

По словам адвокатов, после развода хоккеист перестал общаться с дочкой. Мол, даже зарплату няне Пелагея вынуждена выплачивать из своих доходов, поскольку Иван не принимает никакого участия в жизни трехлетней Таисии. Юристы подчеркнули: Пелагее нужны только алименты на дочь, но если уж по справедливости, то машина «Бентли» за 16 млн рублей, которая осталась у Ивана, была куплена на деньги, вырученные от продажи «Мерседеса» артистки.