"Общение только по видеосвязи": Пелагея запретила Телегину видеться с дочерью и делит деньги на его счетах

Развод артистки и хоккеиста, проживших в браке три года и воспитывающих общую дочь Таисию, похоже, мирным не будет. Раздел имущества, встречные иски - супругам (а точнее, их представителям) предстоит еще не одна встреча в суде. А ведь всего этого могло и не быть: как выяснилось, Иван Телегин и Пелагея уже собирались подписать все необходимые соглашения, когда певица неожиданно подала иск о взыскании алиментов. Хоккеист узнал об этом из СМИ.

- Нами были разработаны и согласованы несколько соглашений: например, об алиментах, без каких-либо отказов и обозначения твердых сумм со стороны Ивана (то есть хоккеист с самого начала был согласен платить дочери Таисии 1/4 от своих доходов. - Ред.). Это очень достойная сумма, - рассказала kp.ru адвокат спортсмена Марианна Мировая. К слову, до этого представители Телегина никогда прежде не комментировали развод, потому что надеялись решить все вопросы путем переговоров. - Но, к сожалению, в прессе распространяется информация, абсолютно не соответствующая реальному положению дел.

Так, например, юристы Пелагеи уверяли, что Телегин, устроивший новую жизнь с новой девушкой Марией Гончар, перестал участвовать в жизни дочери и даже на няню денег теперь не дает.

- Иван, как помогал, так и помогает, - опровергла эти заявления адвокат Мировая. - Он очень трепетно относится к Таисии и переживает, что не может с ней видеться. Сейчас мама заняла позицию оградить отца от общения с ребенком, предложив ему общаться только с помощью видеосвязи по FaceTime.

Однако, если с алиментами все более-менее понятно (по предварительным подсчетам, это около 800 тысяч рублей в месяц и сумма устраивает обоих родителей), то совместное имущество пары - квартира в Москве и загородный дом - рискует стать настоящим яблоком раздора, ведь брачного контракта у супругов нет. Еще до суда, рассказывая прессе, что расстается с мужем без всяких скандалов, Пелагея уверяла: они с Иваном ничего не делят, певица с дочерью просто остается жить в своих столичных апартаментах. Именно так и должно было случиться после подписания соглашений.

- Московская квартира была куплена в браке, и кроме нее, предстояло разделить два машиноместа, автомобиль "Бентли" и земельный участок с домом, который супруги приобретали в ипотеку, - поясняет адвокат. - Иван предложил Пелагее выбрать, какое имущество она хочет оставить. Певица попросила квартиру и два машиноместа, Ивану же оставался дом. Именно такой раздел мы и предложили впоследствии на судебном заседании. Хочу заметить, что при таком варианте Пелагея получит имущество, многократно превышающее по стоимости то, что остается Ивану Телегину.

Для сравнения: 170-метровые апартаменты в Москве стоят около 85 миллионов рублей, а загородный дом - около 50 (34 млн - участок и 14 млн - сам особняк). При этом дом еще не достроен, хоккеист там не живет: он пока арендует квартиру и из собственных средств погашает ипотеку. По словам адвокатов, кредит спортсмен целиком и полностью взял на себя.

Однако, теперь Пелагея изменила свою позицию: она пытается доказать, что квартиру в Москве была подарена ей матерью, поэтому делить ее нельзя. А вот загородный дом - можно и нужно. Кроме того, на последней беседе в суде представители певицы потребовали разделить пополам средства на счетах супругов на момент их расставания. У певицы при этом миллионов нет - деньги с ее концертов, говорят, сразу поступают матери-продюсеру Светлане Хановой. Таким образом, делить предстоит деньги хоккеиста.

- За эти месяцы у Пелагеи сменилось, минимум, три представителя, и ее интересы сейчас представляет юрист, который, по нашему мнению, и предложил идею нового раздела, - говорит Марианна Мировая. - Как нам кажется, представители артистки пытаются вывести из состава совместно нажитого имущества общую квартиру. Думаю, именно поэтому Пелагея в последний момент уклонилась от подписания подготовленных документов по разделу имущества и в нарушение ранее достигнутых договоренностей обратилась в суд. Она и ее представители понимали, что вопрос о разделе совместно нажитого имущества непременно возникнет - это обязательная процедура. И сейчас иск о разделе намеренно комментируют как агрессивное поведение Ивана Телегина. Но Пелагея лукавит, что не имела намерений делить имущество, и ее нынешняя позиция по делу это доказывает.

При этом, как отметила адвокат, предложенный их стороной раздел имущества не только соответствует фактам и достигнутым ранее договоренностям, но и максимально защищает интересы Пелагеи и их общей дочери.

- При этом варианте Иван полностью берет на себя выплату кредита, оставляя супруге достойное материальное обеспечение и более ликвидное имущество, превышающее на десятки миллионов рублей часть имущества Ивана Телегина, остающегося ему после развода, - отметила адвокат.

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