Версия развода Пелагеи и Ивана Телегина: певица встречалась с другими мужчинами и растратила 300 млн рублей

Всего три года продлился брак хоккеиста, нападающего ЦСКА Ивана Телегина и звезды шоу «Голос» Пелагеи. С самого начала отношений певицу не смущало, что она на пять лет старше возлюбленного. Более того, Пелагею не остановило то, что у Ивана была беременная возлюбленная Евгения Ноур. После того как хоккеист ушел к артистке, Евгения родила от него сына Марка, которого Телегин не оставил без финансовой помощи.

Вопрос с алиментами и разделом имущества сейчас на повестке дня и у Пелагеи. Хотя сначала артистка и хоккеист говорили, что расстались без взаимных претензий, теперь они делят имущество в суде.

Загородный дом и апартаменты

Первоначально экс-супруги договорились, что Ивану достанется дом в Подмосковье, а Пелагее - их московская квартира площадью 170 кв. метров. Друзья певицы говорили: делить им нечего - дом куплен Иваном, а в квартире живет Пелагея с дочкой и мамой.

Но после карантина страсти в звездной семье накалились. Адвокат певицы заявил, что хоккеист перестал общаться с ребенком. Мол, даже зарплату няне Пелагея вынуждена выплачивать из своих доходов, поскольку Иван не принимает никакого участия в жизни трехлетней Таисии. Юристы подчеркнули: Пелагее нужны только алименты на дочь, но если уж по справедливости, то машина «Бентли» за 16 млн рублей, которая осталась у Ивана, была куплена на деньги, вырученные от продажи «Мерседеса» артистки.

В ответ хоккеист попросил суд разделить их с певицей недвижимость - особняк за 54 млн рублей и квартиру за 85 млн рублей.

«Тусовалась в клубах, а он ревновал»

По какой причине отношения Пелагеи и Телегина перешли из дружеских во враждебные, «КП» объяснила близкая подруга Ивана. По ее словам, Телегина сейчас пытаются выставить злодеем и плохим отцом, хотя это не так.

- Было много версий о причинах развода Ивана и Пелагеи. Говорили, что Иван изменял жене и она устала терпеть его интрижки. А все было не совсем так, - рассказала «КП» подруга Телегина. - Пелагея сама виновата в разрыве с мужем. Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности. Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами. Иван переживал. Какому мужу это понравится!

И потом у Пелагеи непростой характер. Она очень властная, не каждый мужчина смирится с ролью подкаблучника. Она думала, что Иван со временем вернется к ней, но он сейчас счастлив с новой девушкой - Марией Гончар. Когда Пелагея поняла, что мужа не вернуть, стала манипулировать ребенком. Она не дает Ивану видеться с дочерью - предлагает общаться только по видеосвязи. Ваня переживает, он любит дочь и хочет принимать участие в воспитании Таисии. Но Пелагея, с его слов, препятствует их встречам. То вывозит ребенка куда-то, то просто не пускает Ивана на порог…

Новая возлюбленная Ивана Мария Гончар.Фото: Instagram.com

Сейчас певица и ее адвокаты пытаются добиться от хоккеиста больших алиментов.

- Иван получает ежемесячно около 3,5 млн рублей. И Пелагея считает, что по закону она имеет право на четверть этих денег. То есть на 875 тысяч рублей, - рассказывает «Комсомолке» приятельница Телегина. - Но у Ивана есть еще сын от предыдущих отношений. Поэтому согласно Семейному кодексу алименты на двоих несовершеннолетних детей взыскиваются судом в размере не 25 процентов от доходов, а по 16 процентов на каждого ребенка. А значит, Пелагея может рассчитывать лишь на 560 тысяч в месяц. И это очень хорошие деньги!

В прессе также писали о квартире Пелагеи, которую намерен разделить Иван. А ничего, что эта квартира покупалась на деньги Телегина? Иван впоследствии подарил ее маме Пелагеи. А сейчас почему-то пишут, что Телегин претендует на чужие апартаменты...

На самом деле Иван очень щедрый мужчина. Он безумно любил Пелагею и не жалел на нее денег. За три года брака, по его словам, Пелагея потратила из его средств 300 млн рублей. Он ее полностью обеспечивал (все гонорары певицы от концертов поступают ее матери-продюсеру Светлане Хановой). Иван и дальше готов помогать своей дочери, но не ущемляя при этом финансово и своего сына.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Версия близких артистки: Иван сам не хочет видеться с ребенком

У окружения Пелагеи другая версия: именно Иван не хочет видеться с дочкой. Певица подала в суд на фиксированный размер алиментов, поскольку уже полгода отец не участвует в содержании Таисии.

Представители певицы также заявляют, что квартиру, которую Иван теперь требует поделить в суде, на самом деле купила его теща - мама Пелагеи Светлана Ханова. Также супруги в браке совместно купили в ипотеку дом на участке в 20 соток (большую часть средств в него якобы вложила Пелагея) и сделали в нем ремонт.

Певица рассчитывала: раз Телегин знает, что московская квартира куплена на деньги ее матери, то на эту жилплощадь претендовать не станет. Да и загородный дом оставит Пелагее, чтобы она жила там с дочкой. Причем дорогой ремонт в коттедже делался именно на деньги Пелагеи. В общей сложности она сняла на него со своей банковской карточки около 8 млн рублей.

У Ивана же никогда не было собственной недвижимости в Москве. Раньше жилье ему снимал хоккейный клуб, затем Телегин жил в квартире, приобретенной на деньги тещи. Но теперь спортсмен намерен разделить всю недвижимость, купленную в браке, и юридически все будет распределяться между супругами пополам без учета, кто сколько денег вложил.

У экс-супругов растет трехлетняя дочь Таисия.Фото: Instagram.com

КСТАТИ

На нервной почве потеряла голос

По словам знакомых, Пелагея очень переживала из-за мужа, публично демонстрировавшего отношения с любовницей, оставаясь законным мужем певицы. На фоне нервного стресса у артистки пропал голос, она не могла работать.

Юристы Пелагеи опровергают слух о том, что брак пары рухнул из-за новой возлюбленной Телегина. С их слов, Иван просто оказался не готов к семейной жизни. Последней каплей стало то, что в июне прошлого года спортсмен не пошел с женой на похороны близкого человека, а вместо этого отправился в баню. После этого они поругались и Иван ушел. А уже осенью у него появилась любовница - владелица турфирмы Мария Гончар.

- Пелагея отвадила от Ивана всех приятелей, оказывавших на него плохое влияние, - рассказали «КП» в окружении певицы. - Он с ней почти три года жил нормальной жизнью - не пил, соблюдал режим. А когда у него появилась любовница, стал гулять и выпивать. Пелагея совсем иначе ставила приоритеты, говорила, что он выдающийся спортсмен с большим будущим. Она сама труженица и за мужа была горой. Даже свои гастрольные графики подстраивала так, чтобы у нее не было концертов в то время, когда у Телегина серия игр. Ее музыкальная группа сидела без работы, пока она ездила с мужем на матчи, болела за него в ущерб своей карьере. Когда говорят, что Пелагея была Ивану плохой женой, это не так.