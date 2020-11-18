Коронавирус у звезд, последние новости на 18 ноября: как себя чувствуют звезды сериалов «Холоп» и «Кухня»

47-летняя звезда сериала «Кухня. Война за отель» Елена Ксенофонтова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 18 ноября, звезды сообщили несколько хороших новостей и столько же тревожных о своем самочувствии во время заболевания коронавирусом.

Лечатся дома

46-летний Виталий Милонов проходит лечение дома, получив положительный ПЦР-тест. Через пять дней после появления первых симптомов заболевания температура спала. Депутат Государственной Думы самоизолировался дома, семья находится отдельно, чтобы не заразиться.

Виталий Милонов Фото: Александр ГЛУЗ

34-летняя звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева, обнаружив с утра симптомы ОРВИ, решила сдать тест и отказаться от запланированной на этот день рекламной съемки. Но столкнулась с необычной для нынешних времен реакцией: «Проснувшись утром с температурой и соплями, я позвонила и попросила перенести съемку, объяснив, что заболела. Честно говоря, я ожидала любой реакции, кроме такой. Менеджер агентства, через которого была организована съемка, сказал, что его не волнует это абсолютно, что я подвожу всю команду и раз я обещала и подписала договор, я должна встать и приехать. На мои возражения о том, что я переживаю, что это коронавирус, что не могу подвергать опасности съемочную группу он отвечал: «А когда меня завтра оштрафуют за сорванную съемку, вы не будете переживать?» В общем, Дибцева осталась болеть дома, не желая подвергать риску других людей. Тест на коронавирус артистки в итоге показал отрицательный результат.

34-летняя звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева Фото: Иван ВИСЛОВ

47-летняя звезда сериала «Кухня. Война за отель» Елена Ксенофонтова жалуется: «Пока так же». Актриса две недели дома лечится – переносит коронавирус непросто, тело ломит, все болит… Состояние звезды под контролем врачей.

Лечатся в больнице

50-летний Владимир Сипягин лечился дома. Но сегодня губернатор Владимирской области был госпитализирован в клинику. Сипягин сообщил в своем инстаграме: «Сегодня днём меня госпитализировали. В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. К сожалению, началось осложнение, и лечащий врач настоял на помещении меня в стационар. Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь».

Лечатся в тюрьме

68-летний Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за сексуальное насилие, заболел в тюрьме. Весной у него уже было подозрение на COVID-19, но все обошлось. Теперь же ситуация тревожная – продюсер находится в тюремном изоляторе с высокой температурой, на фоне которой у него обострились многочисленные хронические заболевания. В ближайшие сутки ожидается результат его повторных анализов на коронавирус.