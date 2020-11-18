Коронавирус у Виталия Милонова: Депутат находится на самоизоляции

Виталий Милонов заразился коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что находится на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.

- Коронавирус. Самоизолировался, - передаёт РИА Новости слова Милонова. Он также рассказал, что остаётся на самоизоляции уже пятый день после получения результата тестирования.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Кремле объяснили высокую статистику по заражениям коронавирусом среди политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа губернаторов и парламентариев предусматривает большое количество контактов, а политики не могут позволить себе просто "запереться дома и сидеть только на телефонах".

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил ранее, что среди депутатов перенесли заражение коронавирусом или болеют сейчас 130 человек, а 28 депутатов проходят лечение от COVID-19 в стационарах.