В Минтруда предложили новую реформу накопительной части пенсии

Для накопительной части пенсионный возраст оставили в прежних рамках. Фото: Андрей Гордеев Ведомости/ТАСС

В правительстве снова задумались о реформе накопительной части пенсии. Минтруд попросил ПФР проработать несколько вариантов развития событий. В одном из них ведомство предлагает повысить ценз для единовременной выплаты обязательных пенсионных накоплений. Объясняем, что это может значить для будущих пенсионеров.

ДЕНЬГИ - СРАЗУ

Сейчас правила такие. Вся накопленная человеком сумма делится на 258 месяцев. И эта частичка добавляется к ежемесячной государственной пенсии. Если она меньше 5% от общей суммы пенсии, тогда человек получает всю сумму на руки - чтобы не мелочиться. В одном из сценариев Минтруда предлагает повысить этот ценз до 20%. Эксперты считают, что это убьет рынок пенсионных накоплений.

- Если мы увеличим коэффициент до 20%, то доля единовременных выплат увеличится с 85 - 90% до 99,9%. Чтобы иметь право на пожизненную накопительную пенсию, человеку нужно будет иметь порядка 600 тысяч рублей на счете. Меньшие суммы будут выплачиваться единовременно. Это, безусловно, будет означать потерю части бизнеса для негосударственных пенсионных фондов, - считает Евгений Биезбардис, основатель проекта Pensopathology.

Сейчас на рынке почти 5 триллионов рублей пенсионных накоплений. По словам эксперта, если такие поправки примут, произойдет быстрое вымывание этих средств с фондового рынка.

- Это сократит внутренний инвестиционный ресурс. И мы вновь откатимся назад в развитии рынка пенсионного капитала, - считает Биезбардис.

ПРИБАВКА НЕ В ЗАЧЕТ

Для накопительной части пенсионный возраст оставили в прежних рамках. Поэтому массовые выплаты накопительных пенсий начнутся уже с 2022 года. Именно в этот год на них получат право женщины 1967 года рождения, которым будет исполняться 55 лет.

Большинству из них было бы выгоднее получать единовременную выплату. И не только потому, что этими деньгами можно распорядиться сразу, положить на депозит и получать проценты.

Не секрет, что многие пенсионеры получают маленькие пенсии. Они даже ниже прожиточного минимума. Таким людям государство доплачивает до этого уровня. Получается некая уравниловка. И здесь те, у кого маленькая пенсия и кому назначают ежемесячные выплаты от НПФ, оказываются в проигрыше. Ведь накопительная прибавка «съедает» субсидию от государства. То есть номинально доход пенсионера вырастает, но по факту человек получает столько же - тот самый прожиточный минимум.

НЮАНСЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВА

Есть и еще один нюанс в накопительной системе. С одной стороны, ее плюс в том, что пенсионные накопления можно передать по наследству. И это в своей рекламе часто используют негосударственные пенсионные фонды. С другой, по закону наследники получат эти деньги лишь в одном случае - если родственник не дожил до пенсионного возраста. Если же произошла хоть одна выплата и после этого человек скончался, то оставшаяся сумма сгорает и остается в распоряжении НПФ или государства (если человек «молчун» и держит средства в государственной управляющей компании).

- Эти деньги идут на выплаты тем, кто проживет на пенсии не 22 года, а больше, - объясняют чиновники.

Но вряд ли такое объяснение удовлетворит и самих пенсионеров, и их наследников. При таких правилах многие с большей охотой согласятся получить единовременную выплату, а не пожизненную. И в этом смысле поддержат предложение Минтруда и ПФР.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН

В прошлом году Минфин и ЦБ представили журналистам систему, которая должна была убрать эти спорные вопросы и прийти на смену нынешней (замороженной) накопительной части. Ее назвали ГПП - гарантированный пенсионный план. Суть реформы - отчисления станут добровольными, а не обязательными. При этом пользоваться этими деньгами станет удобнее.

Во-первых, чиновники хотят дать свободу маневра. Человек может оформить либо пожизненную выплату, либо срочную (допустим, на 10 лет), либо получить все деньги сразу. В последнем случае, правда, есть дестимулирующий момент. Захотел получить все деньги сразу - заплати подоходный налог. То есть верни государству те налоговые вычеты, которые получал в течение жизни.

Во-вторых, вопрос с наследством хотят сделать более клиенто-ориентированным. Ту или иную сумму наследники получат в любом случае, даже если пенсионер умер в первый год после назначения пенсии или получал пенсию несколько лет.

Тем не менее ГПП пока так и остался идеей. Из-за пандемии эту реформу снова положили в долгий ящик.

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