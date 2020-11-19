Все автоматически и в электронном виде: Правительство меняет порядок выплат по больничным

У работодателей станет меньше бумажной работы, а люди смогут быстрее получить деньги Фото: Shutterstock

Правительство вводит новый порядок выплат по больничным и пособий по материнству. Они будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 19 ноября.

Как рассказал премьер, новая система позволит разгрузить работодателей, у них станет меньше бумажной работы, а люди быстрее получат выплаты.

Сейчас такая система работает в пилотном режиме в нескольких регионах. С 2022 года ее распространят по всей стране.

- Более того, перейдем на проактивный формат работы - пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Никаких заявлений писать будет не нужно. И в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде, - рассказал Мишустин.

Премьер также раздал поручения правительству по итогам совещания у президента, которое прошло накануне. Там обсуждалась борьба с ковид и помощь медицине. Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит регионам 80 миллиардов рублей для компенсации потерь из-за пандемии. Ранее регионам уже было направлено на эти цели более 200 миллиардов рублей.

Мишустин сообщил, что правительство перечислило регионам и дополнительные деньги на закупку лекарств.

- Нужно проконтролировать, насколько эффективно они расходуются, - поручил премьер.

Кроме того, он поручил Минпромторгу наращивать выпуск лекарств, пользующихся повышенным спросом.

А еще сообщил, что руководителей органов здравоохранения регионов будут отбирать более жестко. Губернаторы больше не смогут назначать их самостоятельно. Кандидатуру придется согласовывать с Минздравом.

- В последние месяцы жалоб на бездействие и равнодушие должностных лиц звучит немало. На подобных должностях многое зависит от требовательности, профессионализма и ответственности того, кто руководит здравоохранением в области, республике как бы ни называлась такая должность - региональный министр или вице-губернатор, - заметил премьер.