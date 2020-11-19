В России введён новый порядок выплаты больничных

Михаил Мишустин сообщил о новом порядке выплаты больничных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России ввело новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь подобные пособия граждане будут получать напрямую из фонда социального страхования, а не через работодателя, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Глава кабмина также сообщил, что подобная система уже действует в пилотном режиме в нескольких регионах. Подобная мера поможет работодателям избавиться от части бумажной работы и ускорит выплату пособия. Надзор за начислениями осуществляют территориальные органы фонда социального страхования.

Сведения для назначения выплат можно будет передать в электронном виде. Михаил Мишустин отметил, что это сможет сэкономить время, силы и нервы граждан.

С 2022 года этот механизм будет распространён на все российские регионы, а затем гражданам не придётся писать заявления: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности.