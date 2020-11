Курение и коронавирус: обнаружен таинственный феномен, сопутствующий вредной привычке

Роспотребндзор и ВОЗ предостеригают от курения. Особенно во время пандемии. Да, и после неё. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Курить – благополучию человека вредить? А как же!

В Международный день отказа от курения, который прогрессивная мировая общественность празднует в третий четверг ноября – 19 ноября в нынешнем 2020 году - Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте масштабное заявление, озаглавленное «Об употреблении табака в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор ) «напоминает, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены».

Нет худа без добра

На самом же деле, не всё так однозначно. Нет худа без добра, как говорится. Об этом свидетельствует таинственный феномен, обнаруженный французскими медиками под руководством профессора Захира Амура (Zahir Amoura). Полученные результаты они обнародовали в вестнике национальной академии наук (French Academy of Sciences’ Biology Reports) в докладе с недвусмысленным названием «Low incidence of daily active tobacco smoking in patients with symptomatic COVID-19». Сообщили, что обследовали почти 500 пациентов госпиталя Питье-Сальпетриер в Париже (Paris’s Pitiе-Salpеtriеre hospital) с выявленными вирусами SARS-CoV-2 – теми самыми, которые вызвали пандемию COVID-19. Курильщиков среди обследованных не набралось и 5 процентов. Это при том, что во Франции курят более 25 процентов населения.

- У курильщиков симптоматическая форма заболевания развивалась в 5 раз реже, чем у некурящих, а госпитализированных было в 4 раза меньше, - удивлялась участница исследований профессор Флоранс Тубах (Florence Tubach) в интервью газете Le Figaro спустя примерно месяц после их начала.

- Защитный фактор такого масштаба крайне редко встречается в эпидемиологии, - рассказывала она.

Коллеги Амура и Тубах получили схожие результаты в парижской больнице Publique-Hоpitaux de Paris. Там среди 11 тысяч госпитализированных с диагнозом COVID-19 заядлых курильщиков оказалось менее 8 процентов. О чем свидетельствуют наблюдения? О том, что курильщики заражаются вирусами SARS-CoV-2 реже, чем некурящие. И не только во Франции.

Китайские медики обследовали тысячу зараженных. Регулярно «дымящих» набралось среди них примерно 12 процентов - при том, что курят почти треть китайцев.

Захир Амур крамольно полагает: «в табаке однозначно есть нечто такое, что защищает от заражения Sars-Cov-2». Но что? Никто толком не знает. Ученые пока не разобрались. Но гипотезу уже выдвинули. Предполагают, что вирусы нацеливаются на те же самые ацетилхолиновые рецепторы, имеющиеся в эпителиальных клетках легких, к которым прикрепляются молекулы никотина. Будто бы одна дрянь, заняв свои места, блокирует другую. Возможно, но не факт. Отсюда, пожалуй, и очевидное недоверие со стороны Роспотребнадзора, который и словом не обмолвился о результатах, полученных западными и восточными коллегами.

Впрочем, и коллеги - китайские и французские медики - рекомендуют до прояснения ситуации не делать вывод, будто бы курить полезно. В сигаретном дыме полно токсичных и опасных соединений, способных рано или поздно довести до смерти.

И уж чего точно не стоит – так это начинать курить в профилактических целях. Поскольку вряд ли получится «забить» легочные рецепторы никотином или чем-то еще из сигаретного дыма настолько, чтобы совсем не оставить мест вирусам. Ведь речь шла о том, что «защищенными» оказались заядлые курильщики со стажем, которые легко переносят огромные «дозы» табачного дыма - в 100 раз превышающие те, которые способны вдохнуть некурящие без тошноты и рвоты. Вспомните Тома Сойера и Гекельберри Финна, попытавшихся впервые выкурить трубку, сбежав на необитаемый остров. Отравились дымом так, что еле живые остались.

Роспотребнадзор в своем заявлении пугает ещё пуще – перечисляет десятки заболеваний поджидающих курильщиков. Включая рефлюкс, импотенцию и аневризму сосудов мозга, которая приводит к субарахноидальному кровоизлиянию.

Не стоит начинать курить для профилактики COVID-19 даже, если окажется, что табачный дым и в самом деле защищает от зловредной китайской инфекции. Фото: Shutterstock

Тайна, покрытая табачным дымом

Сведения, пусть и скудные, о защитном влиянии табачного дыма воодушевили конспирологов, которые обратили внимание на то, что распространение коронавирусов Sars-Cov-2 совпало с антитабачной кампанией, принявшей глобальные масштабы. Курильщиков начали притеснять. Многие бросили. Особенно американцы. И теперь США лидируют по числу больных COVID-19 и скончавшихся от этой китайской заразы. Совпадение? Кто знает…

Кстати, а что думают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о курении в период пандемии? Наш корреспондент Анна Николаева, расспросила об этом Мелиту Вуйнович, представителя ВОЗ в России.