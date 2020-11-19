Мелита Вуйнович: Утверждение, что курильщики не заражаются ковидом — большой миф

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В третий четверг ноября мир отмечает Международный день отказа от курения. В этом году, когда мы живем в особых и чрезвычайных условиях пандемии COVID-19, влияние курения и отказа от него становится еще более важным и ощутимым. В то же время в России сейчас реализуется национальный проект «Демография», который предусматривает ряд мер для укрепления общественного здоровья. Насколько важны эти меры во время пандемии? Как сказывается никотиновая зависимость на протекании новой коронавирусной инфекции? Что поможет избавиться от вредной и опасной привычки и как выиграет организм после «освобождения» от табака? Как выигрывает в целом наше общество от антитабачных мер и какие из них оказываются наиболее эффективными? О последних научно-медицинских данных мы поговорили с представителем Всемирной организации здравоохранения в России Мелитой Вуйнович.

КУРЕНИЕ ПОВЫШАЕТ РИСК ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА

- Госпожа Вуйнович, сейчас много противоречивой информации, даже некоторые врачи, ссылаясь на французские и другие исследования, утверждают, что курильщики реже заражаются ковидом. Это действительно так?

- Данные, которые есть на сегодня, свидетельствуют: курение связано с повышением тяжести заболевания и летального исхода у госпитализированных пациентов с COVID-19. Пока в опубликованных научных статьях нет именно количественной оценки риска госпитализации курильщиков с COVID-19 или их заражения SARS-CoV-2. ВОЗ ожидает, что такие данные будут доступны после проведения популяционных исследований.

- Правда ли, что курение настолько же сильно повышает риск тяжелых осложнений ковида, как и диабет, гипертония, онкологические заболевания? Или это все-таки преувеличение?

- Есть обширные научные данные о вредном воздействии употребления табака на различные системы организма человека, включая сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Курение считается фактором риска любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, вызывающий COVID-19, в первую очередь поражает легкие.

Текущие данные свидетельствуют о том, что курильщики тяжелее переносят COVID-19. Однако, учитывая, что COVID-19 является недавно выявленным заболеванием, ученые будут также проводить исследования о влиянии этого фактора риска. Связь между потреблением табака и этим заболеванием еще предстоит полностью понять. Надо отметить, что существует миф о том, что «курильщики не заражаются ковидом», но ситуация обратная.

СЕМЬ БОНУСОВ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТАБАКА

- Что бы вы посоветовали курильщикам в нынешней ситуации пандемии ковида — может, сейчас как никогда актуально постараться бросить курить?

- Будучи врачом, я всегда советую людям бросить курить. И это не всегда легко, поэтому я рекомендую обратиться за помощью к специалистам профилактической медицины или терапевтам. Нынешняя ситуация действительно актуальна для такого кардинального шага по улучшению своего здоровья и обретения нового качества жизни.

Просто напомню, что после того, как вы бросите употреблять табак (если вы уже курили длительное время):

1. В течение 20 минут ваш пульс и артериальное давление снизятся (что снижает непосредственный риск инфаркта миокарда или инсульта).

2. Через 12 часов уровень окиси углерода в крови упадет до нормы (что позволит всем тканям «дышать» - так происходит замедление старения, особенно это заметно на лице).

3. Через 2-12 недель у вас улучшится кровообращение и улучшится функция легких (вы почувствуете, насколько легче подниматься по лестнице, и у многих исчезнет кашель, который обычно начинается у курильщиков после 3-х лестничных пролетов).

4. Через 1-9 месяцев кашель и одышка уменьшатся (в зависимости от того, сколько лет вы курили в прошлом, и по утрам не будет «кашля»).

5. Через год ваш риск ишемической болезни сердца будет примерно вдвое меньше, чем у курильщика.

6. Через 5 лет ваш риск инсульта снижается до уровня некурящих.

7. Через 10 лет ваш риск рака легкого снижается примерно вдвое по сравнению с курильщиком, и риск рака рта, горла, пищевода, мочевого пузыря, шейки матки и поджелудочной железы также снижается.

Мне кажется, это важные аргументы в пользу отказа от потребления табака.

В ТЕМУ

Что поможет бросить сигарету?

Сейчас, когда ограничены возможности путешествий, разнообразного досуга, избавиться от никотиновой зависимости может быть сложнее.

- Конечно, прекратить потребление табака не просто, так как табачная зависимость представляет собой совокупность поведенческих, когнитивных и физиологических аспектов, - признает Мелита Вуйнович. - Лишь немногие потребители табака могут с первой попытки отказаться от этого пристрастия.

Для того чтобы быть готовым к избавлению от табачной зависимости, нужно поверить в два следующих утверждения:

- Прекращение потребления табака важно для меня, и я хочу стать человеком, не употребляющим табак.

- У меня есть шанс для успешного прекращения потребления табака.

В разных странах доступны различные методы лечения табачной зависимости — такие как рекомендации специалистов здравоохранения, бесплатные телефонные линии помощи, никотин-заместительная терапия и др. В качестве первого шага рекомендую обратиться к своему лечащему врачу или специалисту для подбора оптимального для вас способа прекращения потребления табака.

КУРЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УБИВАЕТ

- Что известно сегодня науке и медицине о том, как сказывается курение на продолжительности жизни?

- От последствий употребления табака ежегодно гибнет более 8 миллионов человек. Более 7 миллионов из них – потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 миллиона — некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма. В Европейском регионе ВОЗ (состоящем из 53 государств-членов), к которому относится и Россия, доля смертей, связанных с употреблением табака, является одной из самых высоких.

По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день в регионе потребление табака является причиной 16% всех смертей среди взрослых старше 30 лет. Эти цифры сильно отличаются от среднего глобального показателя – 12%. Согласно некоторым прогнозам, основанным на показателях распространенности курения среди взрослых в России, свыше 19 млн нынешних курильщиков подвергаются риску преждевременной смерти в связи с курением. Если резюмировать, то очевидно, что табак напрямую связан c преждевременной смертностью.

АНТИТАБАЧНЫЕ МЕРЫ: ЧТО РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ ВСЕГО

- Какие меры по борьбе с курением в разных странах вы бы отметили?

- В первую очередь я хотела бы отметить, что важнейшим глобальным шагом практически всех стран в мире в борьбе против табака стало принятие Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) в 2003 г. К Конвенции, вступившей в силу в 2005 г., присоединилось 182 страны, включая Россию, в которых в совокупности проживает более 90% населения мира.

РКБТ ВОЗ была разработана в ответ на глобализацию табачной эпидемии и является основанным на фактических данных договором, в котором подтверждается право всех народов на наивысший уровень здоровья. В 2007 г. ВОЗ создала удобный инструмент под названием MPOWER для расширения масштабов практического применения основных положений РКБТ.

Для сокращения спроса на табак предусмотрены такие меры, как:

- как мониторинг потребления табака и принятие мер по профилактике курения;

- защита людей от потребления табака;

- обеспечение помощи в отказе от употребления табака;

- предупреждение об опасности потребления табака;

- введение и исполнение полного запрета на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство;

- повышение налогов на табачные изделия.

К мерам предупреждения об опасности потребления табака относятся, в том числе, различные коммуникационные кампании. Каждая страна разрабатывает их с учетом национальных, демографических, культурных особенностей.

Что касается России, то она по праву считается одной из стран - глобальных чемпионов в борьбе с табаком. Принятый в 2013 году федеральный закон (ФЗ-15) стал на тот момент одним из самых всеобъемлющих антитабачных законов в мире. И Россия продолжает совершенствовать свое законодательство в ответ на новые угрозы со стороны табачной индустрии в лице новых никотин-содержащих продуктов. Так, в 2019 году была принята новая национальная концепция по борьбе с табаком на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. А летом 2020 года были приняты поправки к ФЗ-15, согласно которым новые табачные продукты стали регулироваться как сигареты. Это значительное достижение, на данный момент в мире не так много стран, которые смогли так мощно продвинуть регулирование новых табачных изделий.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Что нужно для укрепления общественного здоровья

- В России сейчас реализуются национальные проекты. В рамках нацпроекта «Демография» есть ряд мер, направленных на укрепление общественного здоровья. Насколько важна тема общественного здоровья на ваш взгляд? Есть ли аналогичные программы в других странах?

- Хочу отметить, что приоритеты, отраженные в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография», демонстрируют тот факт, что национальные цели Российской Федерации совместимы с Целями устойчивого развития, 13-й Глобальной программой работы ВОЗ и Европейской программой работы ВОЗ, которая особенно актуальна для взаимодействия России и Европейского бюро ВОЗ.

Европейская программа работы определяет приоритеты в области здоровья, выбранные 53 министрами здравоохранения в сентябре 2020 г., и направления деятельности на ближайшие 5 лет. Европейская программа также дополняется такими флагманскими инициативами, как коалиция по охране психического здоровья, цифровизация здравоохранения, иммунизация, анализ поведенческих и культурных факторов. Все эти направления очень перекликаются с национальными проектами. И мы видим, что общественное здоровье ставится в центре политической повестки дня как на уровне отдельных стран, так и на глобальном уровне.

В разных странах существуют различные модели и стратегии общественного здоровья. Отличительной чертой российских национальных проектов является их детальная структура, проектное управление, функциональность. А также возможность гибкого управления, мониторинга и адаптации к меняющимся условиям по мере необходимости. Эти особенности стали играть исключительную роль в условиях текущей пандемии, которая бросила вызов всем странам, особенно для систем здравоохранения. Пандемия также показывает, что обеспечение здоровья требует тесного сотрудничества всех систем в стране, как экономической, так и социальной, а также их координации.