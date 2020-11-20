Анекдоты: В это трудное время нам как никогда надо держаться порознь

До самоизоляции хотел написать книгу «Как выйти из депрессии и запоя».
Сейчас пишу книгу «Депрессия и запой как часть повседневной жизни».
* * *
Несмотря на многообразие пород и окрасок, на самом деле существует лишь три настоящих разновидности кошек: спальник кресельный, едало кухонное и шасть обыкновенная.
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Неудачник - это когда купил аудиокнигу с восемью часами сопения, звуком перелистывания страниц и громким: «Так нужно было вслух?!» - в конце.
* * *
- Как измерить силушку богатырскую?
- Надо умножить богатырскую массушку на ускореньице...
* * *
Есть вопрос! Может, кто с таким уже сталкивался? Если всего через месяц в маске поломалась проволочка, можно ли ее как-то поменять или это уже все?
* * *
Не можете дождаться важного звонка?
Положите телефон в карман, идите в ванную и намыльте руки.
* * *
- Ой, а кто это такой просыпается? Ой, а чьи это глазки открываются? Ночью кричало, скакало, людям спать не давало...
- Люся, не подкалывай! Просто дай мне минералки...
* * *
- Ты где служил?
- Недалеко от Парижа.
- Ух ты! А где конкретно?
- В Челябинске.
- Ничё се «недалеко»...
- Ну не знаю, ротный говорил, что подлетное время 20 минут...
* * *
На уроке литературы в компьютерном лицее, Вовочка:
- Герасим был это... этим... Ну, звуковой карты у него не было.
* * *
- Пап, смотри, сиськи на елке!
- Где?!.. Блин, и за что я логопеду плачу…
* * *
Таксист - клиенту:
- Не беспокойтесь из-за запаха, это у меня такой санитайзер от коронавируса.
Клиент:
- Ничего страшного, я уже пару дней запахов вообще не чувствую.
* * *
По старинной бразильской традиции тот, кто на свадьбе поймал букет невесты, становится вратарем.
* * *
- Ты что, совсем без царя в голове?
- Неправда. Там конституционная монархия.
- Как это понимать?
- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
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Охраннику в супермаркете не выдали термометр, и он при входе просто всех целовал в лоб.