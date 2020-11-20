Анекдоты: В это трудное время нам как никогда надо держаться порознь

До самоизоляции хотел написать книгу «Как выйти из депрессии и запоя».

Сейчас пишу книгу «Депрессия и запой как часть повседневной жизни».

* * *

Несмотря на многообразие пород и окрасок, на самом деле существует лишь три настоящих разновидности кошек: спальник кресельный, едало кухонное и шасть обыкновенная.

* * *

Неудачник - это когда купил аудиокнигу с восемью часами сопения, звуком перелистывания страниц и громким: «Так нужно было вслух?!» - в конце.

* * *

- Как измерить силушку богатырскую?

- Надо умножить богатырскую массушку на ускореньице...

* * *

Есть вопрос! Может, кто с таким уже сталкивался? Если всего через месяц в маске поломалась проволочка, можно ли ее как-то поменять или это уже все?

* * *

Не можете дождаться важного звонка?

Положите телефон в карман, идите в ванную и намыльте руки.

* * *

- Ой, а кто это такой просыпается? Ой, а чьи это глазки открываются? Ночью кричало, скакало, людям спать не давало...

- Люся, не подкалывай! Просто дай мне минералки...

* * *

- Ты где служил?

- Недалеко от Парижа.

- Ух ты! А где конкретно?

- В Челябинске.

- Ничё се «недалеко»...

- Ну не знаю, ротный говорил, что подлетное время 20 минут...

* * *

На уроке литературы в компьютерном лицее, Вовочка:

- Герасим был это... этим... Ну, звуковой карты у него не было.

* * *

- Пап, смотри, сиськи на елке!

- Где?!.. Блин, и за что я логопеду плачу…

* * *

Таксист - клиенту:

- Не беспокойтесь из-за запаха, это у меня такой санитайзер от коронавируса.

Клиент:

- Ничего страшного, я уже пару дней запахов вообще не чувствую.

* * *

По старинной бразильской традиции тот, кто на свадьбе поймал букет невесты, становится вратарем.

* * *

- Ты что, совсем без царя в голове?

- Неправда. Там конституционная монархия.

- Как это понимать?

- Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

* * *

Охраннику в супермаркете не выдали термометр, и он при входе просто всех целовал в лоб.