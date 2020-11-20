Вопрос дня: Можно ли отучить народ от вредных продуктов? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Общественная палата РФ и еще ряд организаций предложили ввести в России акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара. Поможет ли повышение цен обратить внимание россиян на здоровую пищу?

Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, знаменитый полярник:

- О, отличный вопрос! Я как раз собираюсь весной лететь на Северный полюс, на льдину. И беру с собой журналистов «Комсомолки» - Гамова и Веленгурина. И пора им уже готовиться - отвыкать от сладкого. Это, кстати, самый лучший способ избавиться от тортов, кексов, пирожных, мороженого - улететь как можно дальше от этих вредных плодов цивилизации.

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы:

- Акцизы, а значит, и цены на вредные продукты, их в медицине еще называют мусорными, повысить можно. Но мы должны помнить, что в нашей стране очень много людей живет бедно. И у них широкого выбора - хлеб заменить на овощи, красное мясо на белое и так далее - просто нет. И они - из экономии - питаются углеводами и жирами. Надо сначала повысить благосостояние людей, а потом уже - акцизы и цены.

Виталий ИСТОМИН, автор популярных книг «Нескучная еда» и «Нескучные десерты»:

- Это невозможно. Нужно не повышать цены на вредные продукты, а делать полезные (свежие овощи, рыбу, молочку) доступнее. Это было бы мудро и важно для здоровья россиян.

Борис МЕНДЕЛЕВИЧ, член Комитета Госдумы по охране здоровья:

- 55% граждан России страдают ожирением. А следом - и диабет, гипертония. Я за то, чтобы была пропаганда здорового образа жизни и физкультуры, ну и правильное питание. Я не говорю о пельменях, а скорее о фастфуде и газировках.

Мария ГОРЯЧЕВА, шеф-повар московского ресторана «Полет»:

- Нужно в магазинах и в меню заменить газировку и пакетированные соки на чай с медом, а торты и конфеты - на фрукты и орехи. Есть сладости, которые не вредят здоровью.

Маргарита КОРОЛЕВА, диетолог:

- Повышение цен не даст результата, взрослым нужно из каждого «утюга» рассказывать о вреде сладкой и жирной пищи, а детям - объяснять это с малого возраста.

Михаил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Сколько на сигареты ни повышали цену, я курить все равно не бросил. А от пельменей тем более не откажусь.