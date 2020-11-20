За прошедшие годы Диктант написали в общей сложности более 1,3 миллиона человек в 115 странах мира, включая Россию. В том числе в прошлом году в акции поучаствовали 432 тысячи человек в 107 зарубежных странах. По традиции Диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн — на сайте проекта: dictant.rgo.ru. На 9 ноября зарегистрированы более 4 400 очных площадок в России и за рубежом - в школах, вузах, библиотеках, музеях, заповедниках и даже на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» на Чукотке (среди необычных площадок прошлых лет – крейсер «Аврора», нефтедобывающая платформа в Каспийском море и Центр управления полётами). К акции этого года уже присоединились 80 стран мира: США, Мексика, Великобритания, Австралия, Китай, Бельгия, Израиль, Сербия, Украина и другие.Диктант-2020 пройдет при любой эпидемиологической ситуации. РГО разработало новый формат проведения Диктанта — дистанционный. Работает это так: если в регионе введут эпидемиологические ограничения, все очные площадки региона превращаются в дистанционные. Все участники, зарегистрировавшиеся для написания Диктанта на очных площадках, получат индивидуальную ссылку. 29 ноября в 12:00 по местному времени они смогут пройти по ней и написать Диктант в удаленном режиме. При этом все будет максимально приближено к традиционному — очному формату: участники увидят приветственные слова ведущего, а затем ответят на вопросы Диктанта, озвученные известными телеведущими, актерами и музыкантами.Те, кто не успеет написать Диктант на очных и дистанционных площадках, смогут это сделать онлайн, на сайте проекта — dictant.rgo.ru — с 14:00 29 ноября до 14:00 6 декабря по московскому времени, и сразу на 11 языках — русском, английском, немецком, французском, испанском, китайском, турецком, арабском, итальянском, португальском и хинди.Диктант состоит из 40 вопросов, разбитых на две группы. Первая часть — 10 довольно простых вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Во вторую часть вошли 30 более сложных вопросов. Чтобы ответить на них, требуется не только эрудиция, но и образное, логическое мышление.Автором большинства вопросов Диктанта в этом году стал игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Часть заданий отобрали эксперты РГО в ходе масштабной народной акции «Напиши вопрос для Географического диктанта». Она прошла в апреле — мае 2020 года. Из 430 присланных на конкурс вопросов были выбраны 18 наиболее интересных. Самому юному участнику, придумавшему вопрос, — 9 лет, а самому пожилому — 83 года.