Патриарх Кирилл рассказал Владимиру Путину о священниках в коронавирусных больницах

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева направо) в Ново-Огарево во время встречи. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Патриарх Кирилл на встрече с Владимиром Путиным рассказал, как работают священники православной церкви в клиниках с больными коронавирусом.

- У нас целый корпус духовенства, который работает в больницах, специально подготовленные люди. И должен сказать, что несут очень самоотверженно это служение, - рассказал патриарх. - Первоначально, иногда наши медицинские коллеги сдержанно относились к нашей ревности. Но в настоящий момент отработан алгоритм участия священников в тех местах, где содержатся люди, заболевшие коронавирусом.

Правда, и саму церковь эпидемия тоже коснулась. Немало священников стали жертвами коронавируса.

- Пандемия не прошла и мимо наших священнослужителей, - сказал патриарх Кирилл. - Но эти жертвы были связаны в первую очередь с осуществлением пастырской работы. Не может священник уклониться от исполнения своего долга, даже если он рискует жизнью.

- Я хочу поблагодарить вас и всех священнослужителей и Русской православной церкви, и наших традиционных конфессий в стране за то служение, которое в этих очень сложных условиях несете, - ответил Путин. - Мы говорим про врачей, но в этом смысле все люди, которые напрямую работают с человеком, конечно, заслуживают особых слов благодарности.

Пользуясь случаем, президент поздравил партиарха Кирилла с 74-летием.

- Наша встреча совпадает с вашим Днём рождения. Хочу вас поздравить с этим и пожелать здоровья, успехов на благо России и поблагодарить за то, что вы делаете для страны, - вместе с поздравлениями Путин вручил патриарху букет белых роз.