Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Глава кабмина отметил просветительскую и благотворительную деятельность. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте правительства.

"Время вашего первосвятительского служения ознаменовано восстановлением и строительством храмов, активной благотворительной и просветительской деятельностью, развитием диалога с представителями государственной власти и других конфессий", - сказано в поздравлении премьер-министра РФ.

Михаил Мишустин отметил работу патриарха, направленную на сохранение гражданского мира и согласия среди граждан страны, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также особое внимание к культурным ценностям.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).