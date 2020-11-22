Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 22 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

. Фото: REUTERS

ШОЙГУ ПОСЕТИЛ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ БАКУ

"После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии. Хотел бы выразить благодарность вам, также руководству России, Президенту Владимиру Владимировичу Путину за активное личное участие в подготовке и принятии этого важного политического документа", - заявил президент Ильхам Алиев выступая в Баку перед делегацией во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Алиев отметил, что азербайджанская армия вошла в город Агдам, тем самым выполнив пункт соглашения.

"Также мы приветствуем развертывание миротворческой миссии Российской Федерации, которая работает в рабочем контакте с нашими структурами, и насколько мы знаем с армянской стороной. Я считаю, что это важный фактор стабилизации ситуации и с момента подписания заявления каких- либо серьезных нарушений в прекращении огня не было. И уверен, что и не будет", - отметил глава Азербайджана.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ заявил:"Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали, чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше".

Отметим, что во встрече приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, заместители премьер-министра России Александр Новак и Алексей Оверчук, глава МЧС России Евгений Зиничев и другие руководители российских ведомств.

И ПОЗНАКОМИЛСЯ С АРМЯНСКИМ КОЛЛЕГОЙ

По поручению Президента России Владимира Путина, Сергей Шойгу совершил рабочий визит в Республику Армения.

Шойгу детально проинформировал премьер-министра Армении Николу Пашиняна и министра обороны Армении Вагаршака Аратюнана о ходе миротворческой операции в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

"Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития», - заявил Сергей Шойгу.

Пашинян поблагодарил Россию за восстановление мира в Нагорном Карабахе: "Во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации. Времена были не простыми, но сейчас военно-политическая ситуация изменилась", - заявил Никол Пашинян.

Сергей Шойгу отметил, что главная задача Армении, это "неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации".

В свою очередь, Арутюнян дал высокую оценку действиям российского контингента миротворческих сил по восстановлению мира в Нагорном Карабахе: "Я бы хотел выразить благодарность всем офицерам и генералам, которые готовили к проведению эту операцию".

"В завершение встречи министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подписали пакет документов, регулирующих круг действий миротворческого контингента РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сообщает официальный сайт Минобороны Армении.

ФСБ УСИЛИЛО ГРАНИЦЫ

В это время погранслужба ФСБ России вводит дополнительные силы к границам Армении с Азербайджаном.

"Пограничному управлению ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количества техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах в населенных пунктах Тех и Сыргыт", — заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

В сообщении ведомства отмечается, что контроль на границе введен по просьбе Еревана, а Баку проинформирован о дополнительных мерах безопасности. Бортников подчеркнул, что никаких конфликтов между пограничниками России, Азербайджана и Армении не возникает.

Из Турции также поступают вполне взвешенные заявления.

"Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет", - заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на форуме Галифакса по международной безопасности.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Армянский генерал рассказал, почему проиграна война в Карабахе. Разбираем - что правда, а что нет

Действительно ли в ходе конфликта было найдено универсальное оружие против турецких беспилотников? (подробности)