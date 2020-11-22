Глава Минобразования Эстонии ушла в отставку после жалоб водителя

Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс вынуждена была подать в отставку после того, как всплыла информация об использовании служебного автомобиля для развозки собственных детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр образования и науки Эстонии Майлис Репс вынуждена была подать в отставку после того, как всплыла информация об использовании служебного автомобиля для развозки собственных детей.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отставку приняла, а премьер-министр страны посетовал, что лишился хорошего специалиста.

Скандал разгорелся после того, как бывший водитель Майлис Репс рассказал журналистам, что начиная сентября все его рабочее время должно было уходить на развозку детей министра в школу и детский сад. Мужчина не согласился с таким раскладом и уволился. Буквально через два дня его место занял более сговорчивый шофер.

Сама экс-чиновница объяснила, что ей очень трудно совмещать роль министра и матери шестерых детей, а новый водитель сумел выстроить график работы таким образом, чтобы все были довольны. Прошение об отставке Репс объяснила тревогой за своих детей, но совершенные ошибки признала, добавив, что платила налог со спецльгот, позволяющих использовать служебный транспорт в нерабочее время.

В середине ноября стало известно, что от поста министра регионального развития Латвии добровольно отказался Юрис Пуце. Причиной ухода чиновника тоже стала проблема с транспортом. Один из депутатов Рижской думы обнародовал переписку, в которой Пуце в открытой форме потребовал у него достать бесплатный пропуск на автостоянку муниципального предприятия Rigas satiksme.