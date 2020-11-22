Онищенко объяснил, как международные коды здоровья могут угрожать биологической безопасности страны

Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Доброе утро, Геннадий Григорьевич!

- Доброе!

- С первым снегом вас. И с таким вопросом... Китай предлагает создать единый международный механизм кодов здоровья - об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20, проходившем в онлайн-формате.

- Это предложение вызывает насторожённость.

- Почему? Как я понял, механизм здесь примерно такой: вот человек въезжает в какую-то страну, а там уже знают, чем он, допустим, болеет, как к нему относиться, какие он сдавал анализы, какие у него раньше были болезни...

- Наверное, еще с середины прошлого века к сбору биологических данных о человеке и передаче их за рубеж уже возникла большая настороженность.

А сейчас она тем более высока, потому что появилась синтетическая биология, которая позволяет создавать искусственную жизнь, которая - по генетическому коду - может влиять как на генетические заболевания, так и, наоборот, создавать их. Поэтому, вывоз за рубеж такого рода материалов - допустим, анализов крови, биологических жидкостей - всегда обставляется большими и серьезными условиями. И это все оправдано.

А потом - какой-то такой острой необходимости в этом механизме у нас сегодня нет. Ну, я имею в виду что? Большой миграции населения мы сейчас не наблюдаем. Разве что гастарбайтеры из ближнего зарубежья, наши бывшие соотечественники приезжают к нам на работы. Это Украина, азиатские республики и так далее.

Ну, и плюс - вот эта «благоприобретенная» современная российская мода ездить на Доминиканы и в Турцию на отдых, манкируя отечественными возможностями.

А так ведь особо огромных перемещений нет.

И, поэтому, вот такого рода информация, допустим, обо мне, с моим генетическим паспортом, с особенностями здоровья, с данными о хронических и ещё каких-то заболеваниях и так далее, - ну, чужому государству, я считаю, абсолютно не нужны...

- То есть, вы не отдадите результаты своих анализов?

- ...А, может, даже и опасна.

- Вы ничего про себя за границу не сообщите, что ли?

- Нет, и я на своем примере хочу показать это.

Мы очень «трепетно» (в смысле, подозрительно. - А.Г.) к этой затее относимся, и у нас есть специальные - совершенно разумные - запреты на вывоз биоматериалов.

А если бы это, допустим, произошло - если бы такой механизм задействовали -

в нашу страну нагрянули бы иностранные компании, которые занимаются диагностикой, и они бы, воспользовавшись этой утечкой, спокойно собрали бы

данные о биологических особенностях народов, населяющих нашу страну и так далее. Они могут здесь все эти анализы сделать и туда отправить.

А когда это превращается в глобальную ситуацию, то… (Такое тем более неприемлемо.)

И это первое обстоятельство. Второе – это то, что, так сказать, связано с притчей о Брежневе, вы ее знаете...

- Скорее всего.

- ...Это когда во время зарубежных поездках, любыми способами, пытались добыть хоть какой-то биологический материал нашего Генерального секретаря ЦК КПСС - лишь бы дать оценку его здоровью.

Я это к тому, что - если такой материал попадет ещё и от элит, не только политических, но и экономических и правящих - и региональных, и федеральных... И - попадет на международный уровень, можно будет составлять прогноз по каждой конкретной личности - с точки зрения дееспособности и в настоящее время, и в отдаленной перспективе и так далее. Более того, влиять на какие-то решения и события.

- Ну, а плюсы здесь хоть есть?

- Да, конечно... Взять нынешнюю ситуацию, связанную с коронавирусом.

Китай сейчас закрыл полностью все свои границы. И туда въезжают только люди, прошедшие 14-дневный карантин, а потом еще и 14-дневную обсервацию – итого 28 дней. Если бы китайцы имели данные о том, что человек переболел, что у него выработан активный иммунитет, его можно было бы пропускать без карантина-обсервации.

Но, такое удобство - для решения узкой проблемы, которая является частностью. Незначительным эпизодом в эволюционном развитии.

И еще раз замечу: при колоссальных, практически безграничных возможностях синтетической биологии раскрывать биологический паспорт каждого человека и всей популяции – это не осторожно с точки зрения нашей безопасности.

И, потом, это очень дорогое удовольствие, ведь это только так кажется, что все просто: там у меня мой генетический код расшифровали, данные туда задали... Но это - мои, я живу в Москве. А как собрать данные всех остальных людей?

Поэтому, давайте мы пока поизучаем, посмотрим все идеи на этот счёт, ну, - будем осторожными... Прежде чем двигаться в этом направлении, все взвесим да задумаемся... А выгодно ли это нашей стране, прежде всего, - с точки зрения биологической безопасности?

- Спасибо!

- Пожалуйста. И пусть товарищ Си Цзиньпин на меня не обижается.

- Вот мы так и напишем.

- Хорошо.