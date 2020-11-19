Геннадий Онищенко: Как отучить народ от вредных - «мусорных» продуктов? Надо бесплатно давать бедным нормальную еду

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже решено повысить акцизы на пельмени, торты, фастфуды - то есть, на продукты с большим содержанием холестерина, сахара... Поэтому очередной «Вопрос дня», который публикуется в нашей газете в пятницу, 20 ноября, звучит так: “А как отучить народ от вредных продуктов?”.

Вот что думает об этом экс-главсанврач, а ныне - первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

- Цены-то на вредные продукты, их в медицине ещё называют «мусорными», повысить можно, - размышляет академик. - Но мы должны помнить, что в нашей стране очень много людей живут бедно. И у них широкого выбора - хлеб заменить на овощи, красное мясо - на белое и так далее, - просто нет. И они - из экономии - питаются углеводами и жирами. Надо сначала повысить благосостояние людей, а потом уже - акцизы и цены.

- Геннадий Григорьевич! Ну, когда мы ещё его повысим? А число бедных в стране не уменьшается же...

- Есть ещё и другие формы - информирование, убеждение, разъяснение. Самые трудные, но и - наиболее, я считаю, эффективные.

Второй блок мер, которые тоже работают, - это доступность. Ну, мы с вами много раз обсуждали это - применительно к алкоголю и табаку: ценовая, территориальная доступность. Возрастная...

- Ну, это, скорее - «недоступность».

- Ну, да - чтобы не в каждом магазине можно было товар купить.

- И для пельменей это не подходит.

- А, ну, да...

Так вот, вернёмся к бедным. Надо хотя бы детям из этих семей выделять социальную помощь. Не деньгами, потому что их можно пустить на другие нужды, а - адресно: выдавать продуктовые наборы. Вот ту же гречку - то, что может им заменить дешевые продукты - картошку, мучное, животные жиры.

Но ни одна из этих мер самостоятельно не работает, это должна быть комплексная, постоянно мониторируемая, скажем так, работа.

Есть ещё такие понятия, как «пищевая культура», «пищевое поведение»...

А выхватить из общего контекста одну меру и повысить акцизы и цены - эта мера из имеет другую природу: лишь бы получить больше денег в казну. Но под видом этого -звучат благие пожелания.

- Понял.

- И ещё об одной мере - и реальной, и честной. В этом году с 1 сентября у нас всех школьников младших классов начали бесплатно кормить горячими завтраками. На это специально выделили деньги из госбюджета. Причем - речь идёт о питании правильном, сбалансированном.

Но дети же растут, им - в любом возрасте - требуется здоровая пища.

А что, если эту линию - наметившуюся 1 сентября - продолжить, и всех наших учащихся - разумеется, за счет бюджета - кормить в школе? Это позволит не только сохранить, но и укрепить здоровье ребят. Но - только чтобы это, действительно, здоровая пища была, сбалансированная, а не углеводистая или построенная на жировом компоненте. Чтобы дать растущему организму не только нужное количество калорий, а полноценный набор необходимых полезных веществ… Вот что имеется в виду.

- Понял. Спасибо.