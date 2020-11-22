Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТП по теннису

В воскресенье Даниил Медведев сыграет в финале итогового турнира года в Лондоне, где выступают восемь сильнейших теннисистов планеты. Фото: REUTERS

В воскресенье Даниил Медведев сыграет в финале итогового турнира года в Лондоне, где выступают восемь сильнейших теннисистов планеты. По дороге к главному матчу Медведев в группе поочередно победил немца Александра Зверева (6:3; 6:4), первую ракетку мира серба Новака Джоковича (6:3; 6:3) и аргентинца Диего Шварцмана (6:3; 6:3).

В полуфинале Даниилу достался еще один суперсложный соперник, победитель 20 турниров Большого шлема Рафаэль Надаль. Испанец взял первый сет, но потом Медведев перехватил инициативу и довел матч до победы (3:6; 7:6; 6:3).

И теперь в финале наш теннисист встретится с австрийцем Домеником Тимом, которому Даниил проиграл в полуфинале сентябрьского US Open. Но о том турнире можно забыть, ведь после этого Медведев набрал великолепную форму и выиграл престижный «Мастерс» в Париже. А Тим на этом турнире проиграл один матч в группе Андрею Рублеву, впрочем, та партия уже не имела значения. А в полуфинале Тим прошел все того же Джоковича (7:5; 6;7; 7:6), побеждавшего в этом турнире четыре раза.

Словом, специалисты сходятся на том, что шансы Медведева и Тима равны. Главное, чтобы российские теннисист успел восстановиться, поскольку в субботнем полуфинале играл на несколько часов позже. Впрочем, Медведев всегда лучше выступал под давлением и на усталости, что позволяло ему лучше сосредоточится на ударах и не отвлекаться по мелочам.

Кстати, в Итоговом чемпионате российский игрок побеждал лишь однажды – это был Николай Давыденко, выигравший в Лондоне в 2009 году. Пора бы повторить…

Начало финала в 21.00 по московскому времени.