Анекдоты: Медицина в настоящее время достигла таких высот, что сейчас уже практически не встретишь здорового человека

- Что с тобой, дружище?! Ты исцарапан, под глазами синяки, одежда порвана. Давай я провожу тебя домой...
- Я из дома...
* * *
Конечно, я смотрю новости!
Но иногда хочется узнать, что же случилось на самом деле.
* * *
- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.
- Это лицо.
* * *
Мужик щелкает пультом дистанционного управления телевизором:
- Все козлы... все козлы... все козлы… Все слоны.
Жена бурчит с кухни:
- О, до Animal Planet долистал.
* * *
Новость: «К Земле приближается астероид».
Хочется сказать:
- Астероид, беги!!!
* * *
Нравится мне, что везде стоят дозаторы с антисептиком! Не то чтобы я сильно заботился о здоровье, просто люблю зловеще потирать руки.
* * *
Маленький Вовочка возвращается из школы:
- Папа, вас с мамой директор сегодня похвалил и поблагодарил за дружбу!
- Это как?...
- А когда меня к нему вызвали, он сказал: «Ну молодцы родители, удружили школе!»
* * *
Почтальон приносит заказное письмо и звонит в дверь. Открывает мальчик лет восьми с сигаретой в зубах, бокалом вина в руке, в квартире ревет музыка и хохочут девчонки.
Офигевший почтальон:
- Э-э-э... родители дома?
Мальчик, вальяжно затягиваясь и отхлебнув вина:
- Сам-то как думаешь?