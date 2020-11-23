Анекдоты: Медицина в настоящее время достигла таких высот, что сейчас уже практически не встретишь здорового человека

- Что с тобой, дружище?! Ты исцарапан, под глазами синяки, одежда порвана. Давай я провожу тебя домой...

- Я из дома...

* * *

Конечно, я смотрю новости!

Но иногда хочется узнать, что же случилось на самом деле.

* * *

- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.

- Это лицо.

* * *

Мужик щелкает пультом дистанционного управления телевизором:

- Все козлы... все козлы... все козлы… Все слоны.

Жена бурчит с кухни:

- О, до Animal Planet долистал.

* * *

Новость: «К Земле приближается астероид».

Хочется сказать:

- Астероид, беги!!!

* * *

Нравится мне, что везде стоят дозаторы с антисептиком! Не то чтобы я сильно заботился о здоровье, просто люблю зловеще потирать руки.

* * *

Маленький Вовочка возвращается из школы:

- Папа, вас с мамой директор сегодня похвалил и поблагодарил за дружбу!

- Это как?...

- А когда меня к нему вызвали, он сказал: «Ну молодцы родители, удружили школе!»

* * *

Почтальон приносит заказное письмо и звонит в дверь. Открывает мальчик лет восьми с сигаретой в зубах, бокалом вина в руке, в квартире ревет музыка и хохочут девчонки.

Офигевший почтальон:

- Э-э-э... родители дома?

Мальчик, вальяжно затягиваясь и отхлебнув вина:

- Сам-то как думаешь?