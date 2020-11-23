Подвели итоги XIV международного форума и выставки «Транспорт России»

Фото: предоставлено организаторами

В Москве подошли к концу XIV Международный Форум и Выставка «Транспорт России», проходившие 18-20 ноября в Гостином Дворе. Мероприятия состоялись в рамках «Транспортной недели», которая проводится с 2007 года при официальной поддержке Правительства России. Ключевая тема этого года: «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность».

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 году организаторами совместно с администрацией выставочного комплекса «Гостиный двор» было принято решение объединить онлайн- и офлайн-форматы проведения мероприятий при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В результате пленарные дискуссии, отраслевые конференции и конгрессы посмотрели 1139 офлайн-участников и 25 754 онлайн-зрителя из 17 стран. Всего в рамках Форума прошло более 20 деловых сессий, в ходе которых выступили 350 спикеров. На полях «Транспорта России» было подписано 17 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, а работу Форума и Выставки освещали 380 журналистов более чем из 180 СМИ.

По традиции, «Транспорт России» – это место встречи высокопоставленных гостей. 2020 год не стал исключением: событие посетили председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, первый заместитель председателя РФ Андрей Белоусов, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, а также главы 43 субъектов РФ.

Фото: предоставлено организаторами

Параллельно с Форумом в московском «Гостином дворе» проходила Выставка «Транспорт России», где на площади 3700 кв. м свои достижения продемонстрировали 72 участника, в том числе 8 регионов России. Ключевой экспозицией Выставки стал Шоурум национальных проектов. Впервые на одной площадке можно было увидеть макеты, интерактивные презентации и видеоматериалы, иллюстрирующие итоги работы над федеральными проектами за прошедший год и планы по их дальнейшему развитию.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, программа Форума была крайне насыщенной. В первый день, 18 ноября, состоялся визит председателя Правительства России Михаила Мишустина, который осмотрел выставочную экспозицию и в режиме телемоста дал старт нескольким проектам. Премьер-министр РФ открыл участок федеральной автотрассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области; запустил строительство универсального торгового терминала Lugaport в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также принял участие в церемонии запуска железнодорожного парка приема груженых составов «Новый», построенного в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги.

Михаил Мишустин также выступил с приветственным словом на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность». «Сегодня в ситуации с распространением коронавирусной инфекции крайне важно, чтобы транспорт работал надёжно в любой точке страны; чтобы лекарства, средства индивидуальной защиты, продукты питания люди могли получать без перебоев и в срок. Поэтому эта сфера требует сейчас пристального внимания»,- подчеркнул премьер-министр России.

Позднее в первый день работы прошли отраслевые конференции «Водный транспорт. Приоритеты развития», проведенная Росморречфлотом, «Современные тренды развития транспортной инфраструктуры и инвестиционные возможности дорожной отрасли», организатором которой выступила Государственная компания «Автодор», и «Транспортная безопасность. Открытый диалог», инициированная и организованная Департаментом транспортной безопасности и специальных программ Министерства транспорта Российской Федерации.

Второй день работы, главной темой которого стало международной сотрудничество, открылся пленарной дискуссией «Цифровые транспортные коридоры». Она была посвящена цифровизации транспортного взаимодействия участников Евразийского экономического союза и внедрению цифровых процессов внутри государств-членов. Сессия проходила в гибридном формате: иностранные спикеры, среди которых министры транспорта стран-участников ЕАЭС и руководители профильных международных организаций, подключились к мероприятию по телемосту. Позднее состоялись и другие деловые форматы, охватившие тему международного сотрудничества, среди них – Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ и Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС.

Фото: предоставлено организаторами

Финальный день «Транспорта России», 20 ноября, стартовал с традиционного ежегодного события – Международного Конгресса «ЭРА – ГЛОНАСС». Это крупнейшая площадка для обмена опытом между экспертами из государственных и частных структур со всего мира. Следующим форматом стала конференция «Новые цифровые инструменты гражданского участия в сфере дорожного хозяйства». Пандемия коронавирусной инфекции показала, каким потенциалом обладает цифровизация в сфере транспорта, поэтому за время Форума этой теме было уделено особое внимание.

В завершении дня прошла итоговая пленарная дискуссия. Началась она с награждения победителей премии «Формула движения». Модератор сессии, председатель Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин вручил призы за самые значимые проекты отрасли.

В ходе итоговой пленарной дискуссии руководители транспортной сферы страны резюмировали основные результаты Форума и Выставки, а также сформулировали задачи комплекса на ближайший год. Юрий Цветков, заместитель министра транспорта РФ, коротко резюмировал ситуацию в подведомственной ему сфере и транспортной отрасли в целом: «Чтобы не сложилось такого превратного ощущения, что мы «выживаем» в рамках пандемии – это не так. В настоящее время в рамках КПМИ делается огромный задел на будущее, строятся порты, суда морские и речные. Жизнь продолжается».

Во время итогового формата Михаил Блинкин выразил уверенность в том, что «эра COVID будет недолгосрочной и пройдет. Цифровая эра транспорта будет существовать, по крайней мере, ближайший век».