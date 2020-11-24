Анекдоты: Внук обозвал бабушку по маме и тут же получил подзатыльник от отца, но не больно, как и договаривались

Нет, что за люди?! Пригласили в гости чаю попить и весь вечер только чай и наливали.

* * *

Муж достает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в сумку.

Жена его спрашивает:

- Коля, зачем нам столько?! Мы ведь только на два дня на дачу едем!

Муж:

- Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два дня остается!

* * *

У меня подруга - проводница... Это ужас!

Приходится всю ночь кровать раскачивать.

Только прекращаешь - она встает и туалет на ключ запирает…

* * *

Стеклянный глаз, вставленный в дверной глазок, отпугнет от вашей квартиры любого вора.

* * *

- Я уже полгода в депрессии, ничего не помогает. Не вижу смысла жизни.

- Сходи к психологу, расскажи ему.

- Ходил, рассказывал.

- И что?

- Теперь он тоже не понимает, в чем смысл жизни.

* * *

Подумал, что лучше самому маску сшить крутую, чтобы выделяться. Сшил, еду в маршрутке утром на работу, мальчик напротив сидит с отцом, в садик едут, видимо. Пацан смотрит внимательно пару минут и говорит:

- Папа, а помнишь, у тебя такие трусы были, да?

* * *

Люди, родившиеся в ноябре! Откуда вы беретесь? Ведь капуста уже заквашена, а аисты улетели.

* * *

- Светка! Классная рубаха!

- Спасибо, это мне санитары подарили.

* * *

Специально выбрал качалку подороже, чтобы смущать в раздевалке обладателей белья от Кельвина Кляйна своими житомирскими носками.

* * *

Говорят, что российские аисты, когда зимой улетают в Турцию, там бухают, матерятся, мешают другим птицам отдыхать, а немецких аистов вообще гоняют…

* * *

Папа очень спешил, рассказывая сказку, поэтому зайчик давился, но доедал Колобка.

* * *

Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал в своей постели. Но на самом краешке…

* * *

Зарплаты депутатов Думы снова увеличились. Это уже третий подобный случай за последние два года. Законодатели пока не могут объяснить природу этого загадочного явления.