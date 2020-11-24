Анекдоты: Внук обозвал бабушку по маме и тут же получил подзатыльник от отца, но не больно, как и договаривались

Нет, что за люди?! Пригласили в гости чаю попить и весь вечер только чай и наливали.
* * *
Муж достает из домашнего бара все спиртные напитки и аккуратненько складывает все в сумку.
Жена его спрашивает:
- Коля, зачем нам столько?! Мы ведь только на два дня на дачу едем!
Муж:
- Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем... Это наш сын дома на два дня остается!
* * *
У меня подруга - проводница... Это ужас!
Приходится всю ночь кровать раскачивать.
Только прекращаешь - она встает и туалет на ключ запирает…
* * *
Стеклянный глаз, вставленный в дверной глазок, отпугнет от вашей квартиры любого вора.
* * *
- Я уже полгода в депрессии, ничего не помогает. Не вижу смысла жизни.
- Сходи к психологу, расскажи ему.
- Ходил, рассказывал.
- И что?
- Теперь он тоже не понимает, в чем смысл жизни.
* * *
Подумал, что лучше самому маску сшить крутую, чтобы выделяться. Сшил, еду в маршрутке утром на работу, мальчик напротив сидит с отцом, в садик едут, видимо. Пацан смотрит внимательно пару минут и говорит:
- Папа, а помнишь, у тебя такие трусы были, да?
* * *
Люди, родившиеся в ноябре! Откуда вы беретесь? Ведь капуста уже заквашена, а аисты улетели.
* * *
- Светка! Классная рубаха!
- Спасибо, это мне санитары подарили.
* * *
Специально выбрал качалку подороже, чтобы смущать в раздевалке обладателей белья от Кельвина Кляйна своими житомирскими носками.
* * *
Говорят, что российские аисты, когда зимой улетают в Турцию, там бухают, матерятся, мешают другим птицам отдыхать, а немецких аистов вообще гоняют…
* * *
Папа очень спешил, рассказывая сказку, поэтому зайчик давился, но доедал Колобка.
* * *
Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал в своей постели. Но на самом краешке…
* * *
Зарплаты депутатов Думы снова увеличились. Это уже третий подобный случай за последние два года. Законодатели пока не могут объяснить природу этого загадочного явления.