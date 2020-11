Черная Пятница 2020: обзор самых популярных магазинов косметики и парфюмерии

Черная Пятница 2020 уже совсем близко, а это значит, что магазины приготовили для своих клиентов грандиозные скидки на свою продукцию и, конечно же, эксклюзивные подарки от Ваших любимых брендов!

Ну что ж, открывает наш хит-парад одна из самых любимых клиентами компаний – интернет-магазин Иль Де Ботэ. Иль Де Ботэ – это известная в России сеть магазинов парфюмерии и косметики, ассортимент продукции которой насчитывает более 30 тысяч товаров от ведущих мировых производителей. В каталоге компании можно найти большой выбор ароматов на любой вкус, а также декоративную косметику, средства для ухода и разнообразные аксессуары для женщин, мужчин и детей. В магазине в том числе представлены и эксклюзивные товары от премиум-брендов, например, селективные духи. Также компания часто устраивает различные специальные предложения и акции, благодаря которым можно приобрести товары со скидкой, получить приятные подарки за покупку или такую бесплатную услугу как курьерская доставка. Сейчас в магазине проходит большая распродажа, которую многие покупатели ждали целый год – Черная Пятница Иль Де Ботэ 2020, где нас ждут грандиозные спецпредложения и невероятные скидки до 70% на любимые товары. На распродаже представлена продукция таких популярных брендов, как Givenchy, Guerlain, Clinique, Shiseido, Lancôme, Sephora Collection, Benefit, Huda Beauty, Becca, Kat Von D Vegan Beauty, Make Up For Ever и многих-многих других! Увидеть полный ассортимент товаров со скидками и актуальные акции Вы всегда можете на нашей странице. Кроме того, на забывайте и про наш эксклюзивный промокод Иль Де Ботэ на скидку 35% на заказ!

Следующим магазином в нашем списке самых популярных магазинов с товарами для красоты в этом сезоне будет интернет-магазин Летуаль. Компания является одной из крупнейших на территории России компаний, которые занимаются продажей косметической и уходовой продукции и парфюмерии. Компания Летуаль – это сочетание безупречного сервиса и товаров великолепного качества, причем в ассортименте магазина представлена как продукция от бюджетных марок, так и продукция от брендов категории “люкс”. Каждый клиент сможет найти в каталоге Летуаль свой идеальный товар, который отвечает не только его личным, но и финансовым предпочтениям. Это возможно благодаря тому, что компания ежедневно обновляет список своих специальных акций. Например, сейчас мы представляем Вашему вниманию самую долгожданную распродажу года – Черная Пятница Летуаль 2020! На этой распродаже Вас ждут просто ошеломительные скидки до 80% на более, чем 17 тысяч товаров: популярные духи Летуаль, широкий ассортимент декоративной косметики, эксклюзивные товары по уходу за лицом и телом, средства по уходу за волосами и ногтями, антивозрастную продукцию, косметички, украшения и другие различные аксессуары. Также напоминаем и про нашу специальную страницу, где Вы найдёте не только полный список самых актуальных предложений от компании, но и наш эксклюзивный промокод Летуаль, с помощью которого Вы сможете оформить заказ со скидкой 8%!

Ну и завершает наш сегодняшний хит-парад магазин, который по своим достоинствам, конечно же, ничуть не уступает двум предыдущим – это интернет-магазин Золотое Яблоко. Золотое Яблоко является одной из самых популярных российских сетей магазинов по продаже товаров для красоты и здоровья. В каталоге компании насчитывается несколько десятков тысяч позиций парфюмерной и косметической продукции от самых известных мировых брендов. Среди такого огромного многообразия товаров абсолютно каждый клиент сможет найти в магазине всё необходимое для создания красоты. А благодаря многочисленным специальным предложениям от компании купить желанные товары можно по весьма лояльным ценам! Так, например, сейчас декоративную косметику, уходовые средства для лица, тела и волос, парфюмерию от самых популярных мировых брендов, а также специализированные товары для мужчин и детей, подарочные наборы, сопутствующие аксессуары и много-многое другое можно со скидками аж до 70%! И всё это благодаря самой грандиозной распродаже года под кодовым названием “Черная Пятница Золотое Яблоко 2020”! Обратите внимание, что компания сотрудничает с лучшими мировыми производителями в сфере красоты и здоровья, а это значит, что вся продукция, представленная в каталоге, является оригинальной и отличается своим непревзойдённым качеством – именно это и подтверждают многочисленные отзывы довольных клиентов. Обратите внимание, что ознакомиться с полным списком действующих скидок и акций Вы всегда можете на нашей специальной странице.

Вот мы и познакомили Вас с самыми популярными российскими магазинами косметики и парфюмерии на сегодняшний день! Если Вы хотите получить ещё больше актуальной информации о предстоящей самой долгожданной распродаже года – обязательно посетите наш сайт Промокоды КП ру. И не забывайте – Черная Пятница 2020 уже совсем близко!

