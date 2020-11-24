Никто никого заставлять не будет: Мишустин рассказал о массовой вакцинации от COVID-19

В правительстве подчеркивают, что возможность привиться от коронавируса должна быть у каждого россиянина. Но дело это останется добровольным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 24 ноября, премьер Михаил Мишустин принял в своем рабочем кабинете в Белом доме отечественных производителей вакцин от коронавируса. Все гости, включая вице-премьера Татьяну Голикову, главу Минздрава Михаила Мурашко и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова были в масках. Мишустин — без. Перед каждой встречей с премьером все в обязательном порядке сдают тест на коронавирус.

- Чем быстрее поступит качественная и эффективная вакцина, тем быстрее будет улучшаться ситуация с коронавирусом, - обратился к присутствующим Мишустин.

Напомним, сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Это вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. А также вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор».

- Для того чтобы начать массовую вакцинацию в самые короткие сроки необходима четкая координация действий на всех уровнях - от разработчиков и ученых до производителей и поставщиков, - заявил премьер.

Мишустин отметил, что возможность привиться от коронавируса должна быть у каждого россиянина. Но дело это останется добровольным.

- Разумеется, прививку люди смогут сделать по желанию. Никто никого заставлять это делать не будет, - пообещал премьер.

Мишустин также заявил, что цена на вакцины должна быть «на приемлемом для массовой вакцинации уровне», правда, ценовые пределы премьер не назвал.

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