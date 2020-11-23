Общенационального локдауна в России не будет: в оперштабе оценили ситуацию с коронавирусом

Всеобщему локдауну - отбой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 13 регионах страны на прошлой неделе были зафиксированы пиковые значения суточного показателя заболеваемости COVID-19. Об этом в понедельник рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе коронавирусом, которое провел премьер Михаил Мишустин.

Самые высокие значения суточного показателя заболеваемости отмечены в Карелии, на Алтае, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Коми, Туве, Хакасии, Магаданской, Архангельской, Псковской, Новгородской областях и в Бурятии.

По словам Поповой, больше всего болеют люди от 30 до 60 лет, преимущественно работающие. По данным Минздрава, доля тяжелых пациентов с COVID-19 в регионах составляет 11%. Заболевание средней тяжести имеют 46 процентов пациентов.

Тем временем, как сообщили в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, на федеральном уровне пока не планируется вводить ограничительные меры из-за COVID-19.

- Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации, - отметили в штабе.

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, по всей стране развернуто 269 тысяч коек для больных коронавирусом. В среднем 20% коек пока не заняты.

- Регионы научились управлять коечным фондом, в том числе своевременно выписывая, переводя на долечивание, задействуя медицинских работников, - заявил Мурашко.

По его словам, в реанимациях свободны 82% развернутых коек.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице в последние 2 недели идет «сглаживание» роста числа заболевших коронавирусом.

- За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%, - привел данные Собянин.

Количество вновь выявленных пациентов с пневмонией в Москве составило 2%. Это самый низкий показатель за последние недели.

Как заявил Собянин, действующие в Москве ограничения из-за коронавируса «крайне неприятны, но необходимы и дают эффект».