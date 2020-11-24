Правда ли, что коронавирус вытеснил грипп, и что такое «постковидный иммунитет», рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на популярные вопросы о коронавирусе.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Во вторник в России поставлен антирекорд по смертности от коронавируса. По данным Оперативного штаба за последние сутки погиб 491 человек. «Ситуация продолжает осложняться», - признала на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер Татьяна Голикова.

«Когда мы наконец увидим свет в конце тоннеля?», - спросили журналисты главного государственного санитарного врача Анну Попову во время общероссийской пресс-конференции для СМИ.

- Все будет зависеть от нас с вами. Если у вас на месяц припасена одна маска, чтобы показывать ее проверяющим - на свет в конце тоннеля рассчитывать нечего, - парировала глава Роспотребнадзора.

Попова напомнила, что главные спасительные меры на сегодня, лучше которых еще никто ничего не придумал - та самая защитная повязка на лицо, частое мытье рук и соблюдение дистанции не менее 1,5 - 2 метров. Причем, как показала практика, соблюдение этих элементарных правил позволяет убить сразу даже не двух, а куда больше зайцев. То есть инфекционных болезней.

Благодаря снижению контактов между людьми и выполнению санитарных норм мы отмечаем снижение заболеваемости ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями), рассказала главсанврач. Хотя, сейчас, казалось бы, самый сезон для разгула риновирусов, аденовирусов, бокавирусов и прочих виновников насморка и кашля. А что же с гриппом?

Анна Попова опровергла широко обсуждаемую гипотезу, что его вытеснил пришелец-коронавирус. На самом деле, гриппу бушевать еще не время, пояснила эпидемиолог. А вот привиться тем, кто еще не сделал этого, самое время, подчеркнула она. Тут нам как раз на руку спад заболеваемости ОРВИ (простудами), которые обычно служат противопоказанием для вакцинации от гриппа (при повышенной температуре, кашле делать прививку не рекомендуется).

Также глава Роспотребнадзора отметила, что на сегодня мало известно, во что может вылиться одновременное заболевание ковидом и гриппом. В любом случае лучше не рисковать и привиться от последнего. «Массовой вакцинации от COVID-19 мы все очень ждем и надеемся, что она начнется в самое ближайшее время», добавила Попова.

ПРО ПОВТОРНЫЕ ЗАРАЖЕНИЯ

Журналисты из Новосибирска напомнили главе Роспотребнадзора про эксперимент, который поставил над собой экс-сотрудник научного центра «Вектор», а сейчас ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Ученый сам перенес ковид весной, а потом сознательно контактировал с больными без маски, чтобы оценить длительность иммунитета, полученного им после болезни. И через 6 месяцев заболел повторно, причем, в более тяжелой форме.

- Мы проводили специальное расследование и не получили подтверждений, что у Чепурнова именно повторное заражение, - заявила Анна Попова. - Вообще, во всем мире на сегодня задокументировано всего 24 случая, когда люди заболевали во второй раз. В России не зафиксировано ни одного такого случая.

По ее словам, не стоит переживать, что коллективный иммунитет к ковиду (то есть за счет прослойки уже переболевших людей) невозможен. Равно как не оправданы, по мнению Поповой, опасения, что прививки не помогут остановить эпидемию, поскольку иммунитет после них будет слишком краткосрочным.

В то же время главный санитарный врач признала: до сих пор нет точных данных, какой именно титр (уровень) антител гарантирует, что человек защищен от коронавируса.

ТОНКОСТИ «ПОСТКОВИДНОГО ИММУНИТЕТА»

- Даже если человек перенес COVID-19 бессимптомно, в легкой форме - в любом случае у него будет иммунный ответ. Каждая встреча с коронавирусом оставляет о себе память в организме, - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Почему же тогда через несколько месяцев тесты на антитела могут показывать, что все «по нулям»? - удивились журналисты.

Анна Попова объяснила нюансы:

- во-первых, количество антител может оказаться ниже порога, который «видят» тест-системы. И тут вопросы не к критичному падению титра (уровня) антител, а скорее к чувствительности тестов, считает Попова;

- во-вторых, при встрече организма с коронавирусом образуются разные типы антител. Какие-то из них заточены на распознавание одних фрагментов вируса (антигенов), какие-то - распознают другие антигены SARS-CoV-2. Уровень выработки разных антител у одного и того же человека может отличаться. И не исключена ситуация, когда тест-система «увидит» у вас именно те антитела, которых меньше. И не заметит наиболее плодотворной работы иммунитета - других типов антител.

Словом, и в работе тестов, и в самой иммунной реакции организма на ковид остается еще немало загадок. Ученые продолжают работать над их раскрытием.

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