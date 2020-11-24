На радио «КП» открыт сезон высокого напряжения - вещаем без купюр!

2020-й год радио "Комсомольская правда" завершает сезоном высокого напряжения.

2020 год показал, что сейчас не время оставаться спокойными и равнодушными. Миром теперь правят сильные эмоции и харизматичные личности. Именно поэтому 2020-й год радио "Комсомольская правда" завершает сезоном высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов, самые актуальные спикеры и искренность в прямом эфире.

По будням начинайте день вместе с новым шоу "Утренний Мардан". "Мардан" в данном случае это не только фамилия ведущего, участника многих ток-шоу на Первом канале, известного публициста. "Мардан" - это уникальный жанр, который создал автор проекта. Хлесткие комментарии, фирменная ирония, ненавязчивая аналитика главных событий прошедших суток и точные прогнозы на день грядущий. Заряд бодрости и адреналина гарантирован каждому слушателю.

После "Утреннего Мардана" эстафету высокого напряжения принимает программа "Вотсап, страна". Это первый радио-проект, где может прозвучать голос КАЖДОГО слушателя. Если у вас накипело, если вам есть чем поделиться со всей страной, надиктуйте аудио-сообщение на редакционный номер радио "КП" (8-967-200-97-02). И мы обязательно поставим его в эфир. Ведь нам важен каждый голос!

Вечерним хед-лайнером сезона высокого напряжения стал медиа-канал "Война и мир". Это больше чем радио, telegram, youtube и тем более ТВ. Пять признанных авторов, 5 архитекторов смыслов садятся к оранжевому микрофону, чтобы подвести свои итоги дня и повлиять на дальнейшее развитие событий. Задача максимум - остановить войны и воцарить мир во всем мире. Программа минимум - не дать заскучать слушателям. За каждый автором закреплен свой день недели. Понедельник - писатель Захар Прилепин, вторник - телеведущий Андрей Норкин, среда - политический журналист, летописец земли русской Роман Голованов, четверг - глава ВЦИОМ Валерий Федоров, пятница - журналисты Олег Кашин и Мария Баронова. Редакция радио "КП" специально подбирала максимально отличающихся по взглядам ведущих. Ведь благодаря этой полемике и создается то самое высокое напряжение.

"Война и мир" - это не только знаменитый роман Льва Толстого, который по по последним исследованиям социологов является одной из главных скреп россиян. "Война и мир" - это то, что окружает нас с вами каждый день. Война и мир - это и есть наша с вами жизнь. И о ней мы говорим каждый вечер.

Жирная точка в конце каждой недели высокого напряжения — это выход на радио-сцену Александра Цыпкина. Известный писатель ведет аудио-дневник специально для "Комсомольской правды". Каждый вечер литературный хулиган включает диктофон и записывает свои мысли. По пятницам эти хроники без купюр и цензуры врываются в эфире.

Слушайте сезон высокого напряжения на радио "Комсомольская правда".

Слушайте сезон высокого напряжения на радио "Комсомольская правда". Вместе мы прорвемся в 2021 год!