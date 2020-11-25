Вопрос дня: Где сейчас идеальное место для встречи Нового года? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вилле ХААПАСАЛО, актер:

- Идеальный Новый год - в лесу. В одиночку. Если в компании, то в очень узкой. И приготовить лучшую новогоднюю еду на костре. Необязательно рядом должен быть хороший финский дом. Достаточно бани. Даже брезентовой. Если рядом близкий круг, то это должен быть другой Новый год - продумать его должен любой из нас. Какой лес? Пока закрыты границы, конечно, финский.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, блогер:

- С семьей, в нашей тихой деревне, в 100 км от Москвы. Идеально - нарядить елочку, мясо пожарить, сильно не шуметь. Не покушаться ни на чью независимость и свободу. Печка натоплена с утра, баня натоплена днем. Предсказуемо проводили старый, встретили новый. Специально для Нового года выращиваем в питомнике елочки, 8 сортов. Со своим самогоном, да вообще все свое. Купим только соль, перец да зеленый горошек - для оливье, а как же... Какой телевизор? Какая зараза коронавирусная? Нет у нас такого!

Игорь ДРЫНОВ, бывший завлаб эпиданализа Института им. Гамалеи:

- Я буду встречать Новый год дома - какое место может быть лучше?

Данила МЕДВЕДЕВ, глава криофирмы и футуролог:

- Идеальное место - в кругу единомышленников. Но в этом году придется в узком кругу семьи. Подключатся друзья и коллеги - онлайн. Кто-то планировал мероприятия на выезде. Но всех отпугивает риск заболеть. Кто-то уезжал и все лето прятался, кто-то бизнес на Кипр перенес. Не знаю о создании реальных безопасных зон для праздника, хотя разговоры ходили.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Любому поколению у нас выпадает испытание: война, голод, пандемия. За городом Новый год будет - концертов-то нет! Сядем в полутора метрах друг от друга. К мангалу каждый подойдет по очереди. И песни споем на удалении друг от друга. Но новогодняя ночь нас сблизит все равно. Даже если встретишь его в компании «я, кошка и компьютер» - все равно иллюзия возвращения в детство.

Оксана ФЕДОРОВА, «Мисс Вселенная-2002»:

- Почти 10 лет мы встречаем праздник дома, в семейном кругу. А потом улетаем в Сочи и катаемся на лыжах в Красной Поляне.