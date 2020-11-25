Эксперты: Трамп намерен вернуться в 2024 году

Отказ Трампа признавать итоги президентских выборов - попытка подготовить себе политическое будущее, уверены политологи Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп не сдает позиции и упрямо стоит на своем: он по-прежнему отказывается признать, что на прошедших президентских выборах победу одержал его противник - демократ Джо Байден.

Американская политическая система устроена таким образом, что после оглашения результатов голосования начинает действовать т.н. переходный период, который длится до дня инаугурации. Именно в момент инаугурации происходит формальная передача власти от одной администрации к другой.

Но спустя три недели после дня выборов Трамп продолжает объявлять о все новых судебных исках, которые суды планомерно отклоняют.

- Скорее всего, Трампу вряд ли удастся пересмотреть или направить в другую сторону тот тренд подсчета голосов, который дает преимущество его сопернику Байдену. По количеству голосов Байден набрал больше, - отметил в эфире Hадио «Комсомольская правда» директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв. - Нарушения, действительно, были. Роберт Джулиани, адвокат Трампа, на пресс-конференции называл конкретные факты, а также имена людей, которые готовы выступать в суде и могут подтвердить те или иные нарушения. Но большой вопрос - дойдут ли эти люди до суда и смогут ли выступить публично. Хватит ли Трампу и его команде этих людей, чтобы пересмотреть результат? Здесь у многих есть сомнения.

ГОЛОСА РАЗДОРА

Тем не менее, накануне Дональд Трамп все-таки рекомендовал главе управления общих служб администрации (GSA) Эмили Мерфи начать процесс передачи власти команде Джо Байдена.

- Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непоколебимую преданность и преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и жестокому обращению — и я не хочу, чтобы это случилось с ней, ее семьей или сотрудниками GSA», - написал в своем Твиттере действующий американский лидер.

Мерфи, в свою очередь, уже связалась со штабом Байдена. Это позволит представителям команды кандидата от Демпартии получить возможность провести переговоры со спецслужбами, набрать новых сотрудников, а также получить дополнительное финансирование из казны.

- Те сомнения, которые сеет Трамп, порождают недоверие к политическим институтам, институту выборов, справедливости демократии внутри американского общества. Это недоверие обоюдоострое. Оно может привести к негативным последствиям функционирования геополитической системы. Это разрушает отчасти основы политической системы США, - подчеркнул Рогулев.

ИГРЫ НА БУДУЩЕЕ

Случайно ли упорство Трампа? Неужели он так боится покидать Овальный кабинет, не понимая, что на самом деле выборы проиграны?

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире радио «Комсомольская правда» предположил, что последние заявления политика - хорошо продуманная тактика.

- Возможно, внутренне Трамп и надеялся на победу в суде, но его основная задача - сохранить свои политические позиции в горизонте 2-4 лет. Трамп работал на свое будущее. Он прекрасно понимал, что придется уступить эти выборы, но он хотел уйти громко. В какой-то степени у него это получилось, - уверен политолог. - Сейчас 50% американцев выступают за то, чтобы Трамп шел на выборы в 2024 году. Его электорат готов поддержать Трампа снова.

Прошедшее голосование можно назвать мобилизационным - за демократа Джо Байдена проголосовало более 70 млн человек. К тому же, явка составила 67% - это колоссальный показатель для США.

- Следующие четыре года такого показателя не будет, потому что не будет угрозы Трампа, - полагает Абзалов. - Ведь этот мобилизованный электорат выступал исключительно против Трампа. Против него шли и левые, и умеренные республиканцы. На следующий президентский срок такого умеренного кандидата от демократов, который мог бы объединить вокруг себя весь спектр умеренных и левых демократов, не найти. Даже избранный вице-президент Камала Харрис по электоральному рисунку не собирает того же, что собирает Байден. Ее электорат намного уже.

Зато появляется шанс у Дональда Трампа на возвращение. Почти 50% американцев сохранят ему верность до 2024 года.

- Через четыре года Трампу даже не нужно будет пользоваться мобилизованным электоратом для победы. Достаточно будет привести верный электорат, который сработает. Тем более, к этому времени у демократов усилится раскол. Он уже сейчас наметился - между левыми и умеренными демократами, - добавил Абзалов.