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На прощанье Трамп может ввести новые санкции против России

Администрация действующего президента США подготовила новый пакет антироссийских санкций
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Действующая до 20 января 2021 года администрация президента США Дональда Трампа продолжает свою работу, готовя преемнику Трампа, Джо Байдену дополнительные преграды в деле возможной нормализации американо-российских отношений.

В Вашингтоне уже подготовили проект документа, который должен будет подписать Трамп, вводящего против Российской Федерации новые санкции.

Детальное содержание проекта удалось узнать РИА Новости.

Согласно черновому варианту, новые американские санкции коснутся: минобороны РФ, 28 организаций ракетно-космической, авиационной, атомной отраслей, а также производств, связанных с приборо- и двигателестроением.

Также в новом санкционном списке – предприятия и НИИ «Росатома» и «Роскосмоса», более 10 заводов гражданского авиастроения, систем организации воздушного движения и пр.

Предполагается, что российские юридические лица войдут в санкционный список наряду с китайскими. Ранее в США заявляли о том, что готовят таковой против 89 компаний из КНР.

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