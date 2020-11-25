На прощанье Трамп может ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующая до 20 января 2021 года администрация президента США Дональда Трампа продолжает свою работу, готовя преемнику Трампа, Джо Байдену дополнительные преграды в деле возможной нормализации американо-российских отношений.

В Вашингтоне уже подготовили проект документа, который должен будет подписать Трамп, вводящего против Российской Федерации новые санкции.

Детальное содержание проекта удалось узнать РИА Новости.

Согласно черновому варианту, новые американские санкции коснутся: минобороны РФ, 28 организаций ракетно-космической, авиационной, атомной отраслей, а также производств, связанных с приборо- и двигателестроением.

Также в новом санкционном списке – предприятия и НИИ «Росатома» и «Роскосмоса», более 10 заводов гражданского авиастроения, систем организации воздушного движения и пр.

Предполагается, что российские юридические лица войдут в санкционный список наряду с китайскими. Ранее в США заявляли о том, что готовят таковой против 89 компаний из КНР.