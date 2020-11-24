США ввели санкции против трех организаций из России

Покидая белый дом, Трамп подписал новые пакеты санкций. Фото: REUTERS

Госдеп США сообщил о введении санкций против трех российских компаний в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения.

Под ограничения попали компании «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон» и компания Nilco Group («Нилко груп»). Вашингтон заявил, что эти предприятия нарушают национальное законодательство США о нераспространении ОМУ. Они якобы передают оружие третьим странам – Ирану, Северной Корее и Сирии.

Санкции вступили в силу еще 6 ноября, сообщается в документе. Кроме российских компаний в список попали два китайских предприятия ОПК. Ограничения введены на два года, но могут быть прекращены по решению госсекретаря США. Документ опубликован в Федеральном реестре США.

Также во вторник стало известно, что перед уходом Трамп решил «преподнести подарок» следующей администрации Белого дома и Джо Байдену – ввести новый пакет санкций против Китая. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Очередной удар по китайской экономике может быть нанесен путем создания неформального альянса стран запада, чтобы забрать у КНР возможность оказывать давление на страны Запада.

Ранее Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что правительство РФ поддержит крупные российские компании в том случае, если США введут новые санкции.