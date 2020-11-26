Коронавирус в Москве, последние новости на 26 ноября 2020 года: снизилось количество заболевших детей

За последние сутки в Москве выявили 4685 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Москве выявили 4685 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 42,5%— от 18 до 45 лет, снизилось количество заболевших детей - 8,5%. Об этих и других последних новостях на 26 ноября 2020 года в материале kp.ru,

- Госпитализировано 1635 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 440 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

При этом число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 422 189 человек.

Москвичи активно принимают участие в программе донорства и сдают плазму с антителами.

- Уже более 6 000 москвичей, выздоровевших от COVID-19, стали донорами плазмы, при этом 12% сдавали плазму повторно, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Плазма нужна для переливания - назначается пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса. Это эффективный способ - выживаемость увеличивает на 19%. Напомним, что донором плазмы может стать человек от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний, переболевший COVID-19. Для доноров положены выплаты в размере 5000 рублей за 600 мл плазмы.

В столице продолжают борьбу с нарушителями масочно-перчаточного режима. Девять московских театров проверили на предмет соблюдения мер профилактики COVID-19.

- Проверка проходила, в частности, в московском театре "Школа современной пьесы", в театре Et Cetera, в театре имени Моссовета, в Гоголь-центре и в Московском драматическом театре "Человек". Персонал и зрители перчаточно-масочный режим соблюдали, никакие санкции театрам не грозят, - рассказал главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

Под угрозу закрытия попал столичный хостел на Сретенском бульваре. Владельцу грозит закрытие, либо штраф до 500 тысяч рублей за нарушения мер профилактики COVID-19.

- Хостел функционирует без отдельно выделенного входа, при входе отсутствуют антисептики, дезинфицирующие средства и не проводится дезинфекция контактных поверхностей. Также нет оборудования для обеззараживания воздуха, - рассказал ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

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