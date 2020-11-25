Доктор Мясников: Весь 2021 год мы проведем в масках, коронавирус никуда не уйдет

Пассажирка автобуса в дни ужесточения масочного режима, осень 2020 г. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в России пик заболеваемости коронавирусом, но вскоре волна пойдет на спад и у нас будет 3-4 месяца для того чтобы подготовиться к новой вспышке инфекции. Об этом в эфире программы Владимира Соловьева “Полный контакт” на радио “Вести FM” рассказал главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

- Поймите простую вещь: следующей весной и осенью нас ждут очередные волны распространения коронавируса, - говорит доктор Мясников. - И никакая вакцинация не поставит точку. Потому что сделать вакцину - это один процент от всей задачи. Вакцина сделана, она высокоэффективна - и у нас, и у Pfizer и у AstraZeneca этот показатель на уровне 90 процентов. Но понятно что 90 процентов достигнуто на маленькой группе в 10 тысяч человек, а когда вакцина выйдет в популяцию, эффективность будет 60-70 процентов, как с вакциной от гриппа. Это хороший результат, потому что задача была достичь показателя 50 процентов. Однако этого недостаточно, чтобы быстро сформировался коллективный иммунитет. Еще раз повторюсь - пока сделан 1 процент от всей задачи. Далее надо произвести вакцину в таком объеме, чтобы хватило всем. А самое главное - убедить людей активно участвовать в вакцинации. Потому что если не люди не будут прививаться, мы никогда не достигнем того самого коллективного иммунитета. А его и с вакциной-то достичь будет непросто.

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников. Фото: Александр Щербак/ТАСС

По словам Александра Мясникова, смысл прививочной компании не только в том, чтобы защитить лично себя. Когда вы ставите себе вакцину, то таким образом косвенно защищаете тех людей, которые не могут сами сделать прививку в силу состояния здоровья или возраста. Если хотя бы половина населения страны сделает прививки, то вирус уже не будет так опасен, потому что прервутся цепочки передачи. Поэтому ближайшие 3-4 спокойных месяца надо потратить на подготовку к новой вспышке - в частности, агитировать людей участвовать в массовой вакцинации.

На самом деле мы немного ближе к коллективному иммунитету, чем думаем. Потому что массовое тестирование на антитела показало: число заболевших намного больше, чем говорит статистика. Результаты тестирования показывают, что 10-15 процентов жителей страны имеют антитела. Следовательно, в России 15-20 миллионов людей реально столкнулись с инфекцией. Это еще очень маленькая иммунная прослойка, но она есть.

Насколько пугающе выглядит сегодня ситуация с коронавирусом в стране?

- Всемирная организация здравоохранения говорит, что можно ослаблять ограничения, если выявляемость в регионе меньше 5 процентов от общего тестирования, - поясняет доктор Мясников. - В России мы делаем 600 тысяч тестов день и выявляем сейчас чуть больше 20 тысяч случаев заболевания - это примерно 3 процента. То есть у нас ситуация довольно терпимая. Кстати, сейчас появились доказательства, что прививка БЦЖ (так называемая противотуберкулезная прививка - Ред) работает. Вышли несколько статей в зарубежных клинических журналах, которые демонстрируют, что БЦЖ предохраняет от коронавируса. Возможно, это одна из причин нашей, к счастью, не очень высокой смертности. Прививка дает клеточный иммунитет, который обеспечивает не самое тяжелое прохождение болезни. Однако важно не давать ложных надежд. Чтобы мне не говорили, я считаю - весь 2021 год мы проведем в масках, даже не смотря на появление вакцины.

Кого вакцинировать в первую очередь? Безусловно группы риска, считает Александр Мясников.

- Хотя лично у меня врачи практически перестали болеть, - уточняет главный врач клинической больницы имени Жадкевича. - Потому что они переболели. У меня сейчас лежит отдел кадров, бухгалтерия и экономический отдел - в административном корпусе осталось на ногах всего 2-3 человека. Остальные находятся дома, в изоляции - никто не умирает и не болеет тяжело, но болезнь идет.

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