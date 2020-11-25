Опрос: а вы из-за коронавируса стали чаще налегать на спиртное?

Ученые исследуют, как пандемия повлияла на пристрастие к алкоголю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После начала нового подъема заболеваемости COVID-19 этой осенью правительства многих стран применяли меры, которые сильно изменили нашу повседневную и общественную жизнь. Эти перемены могли также повлиять и на то, как много и как часто мы употребляем алкоголь, отмечают ученые. Специалисты запустили международное исследование, чтобы оценить: насколько в действительности пандемия SARS-CoV-2 смогла изменить пристрастие к алкоголю.

- Этот опрос стал результатом сотрудничества ученых-эпидемиологов из ряда научно-исследовательских учреждений Европы, включая Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden - Германия) и Клиническую больницу Барселоны (Hospital Clínic de Barcelona - Испания), - рассказал «КП» соавтор исследования из России, эксперт по общественному здравоохранению, профессор Артем Гиль. - Мы заинтересованы в учете максимально широкого круга мнений. Для участия в этом исследовании не имеет значения, сколько алкоголя вы употребляете. И даже то, что вы можете полностью соблюдать «сухой закон». Мы хотим узнать мнение как можно большего числа людей об употреблении алкоголя во время этой беспрецедентной ситуации.

Заполнение опроса не займет больше 10 минут. Ни имя, ни какая-либо другая личная информация участников опроса нигде фиксироваться не будут.

«Результаты опроса помогут оценить влияние пандемии на различные аспекты жизни людей и разработать рекомендации по профилактике неинфекционных заболеваний в периоды развития эпидемий», - поясняет Артем Гиль. После завершения исследования вы сможете узнать о его результатах на kp.ru

Пройти опрос можно по ссылке.