Объявлен шорт-лист Премии Рунета 2020

Опубликован шорт-лист Премии Рунета — главной награды интернет-отрасли в России, которая в этом году будет вручена уже в 17-й раз

По правилам экспертного голосования в финал выходят ТОП-10 организаций, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации. Шорт-лист Премии Рунета сформирован на основании голосования Экспертного Клуба.

Ознакомиться с шорт-листом можно на сайте.

Первый этап голосования проходил с 20 по 25 ноября. Далее к голосованию приступает Экспертный Совет (ТОП-эксперты: отраслевые, общественные, государственные). Он продолжит свою работу до 29 ноября, в результате чего будут выбраны три равноправных лауреата в каждой номинации. Лауреаты Премии Рунета будут объявлены на церемонии вручения награды 3 декабря.

В отличие от основного номинационного блока Конкурса «Премия Рунета», в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, в Народном голосовании победителей выбирают сами интернет-пользователи.

Всероссийская интерактивная акция «Народное голосование» проходит в рамках Конкурса, прием голосов будет остановлен в день проведения Церемонии вручения Премии 3 декабря. Цель акции – определение народных пристрастий и предпочтений среди интернет-организаций и интернет-проектов, выявление действительно народных брендов. Партнер голосования интернет-издание «КТО?ЧТО?ГДЕ?»

«КТО?» — это выдающиеся деятели и персоны Рунета, лидеры мнений, блоггеры и деятели искусства, создающие контент в российском сегменте Всемирной паутины;

«ЧТО?» — интернет-проекты, мобильные приложения, сообщества, некоммерческие и общественные организации и их спецпроекты, заслуживающие общественную поддержку;

«ГДЕ?» — территории и регионы, которые внесли свой вклад в развитие Рунета в 2019/2020 гг.

Чтобы выйти в финал конкурса, важно ежедневно набирать наибольшее количество голосов. Вы можете отдать свой голос на официальном сайте.

Напомним, что 3 декабря 2020 года в Москве состоится XVII торжественная Церемония вручения Премии Рунета 2020. За вклад в развитие интернет технологий в России соревнуются IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы различных направлений, СМИ, проекты, популяризирующие культурый и здоровый образ жизни. Онлайн-трансляция церемонии будет доступна на официальном сайте Премии и на портале Культура.рф.