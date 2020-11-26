Президент поддержал программу развития фарминдустрии в России, пообещав, что она будет разрабатываться вместе с представителями основных участников этого бизнеса. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Разрешите начинать? - спросил глава минпромторга Денис Мантуров.

- Начинайте!- дал команду Владимир Путин.

И новое производство компонентов лекарств в Братске начало работу. Таким образом министр и президент запустили в последние годы немало заводов и комбинатов, но нынешний имеет особенное значение. На нем будут производиться компоненты препаратов против туберкулеза, гепатита, онкологических заболеваний и коронавируса.

- Благодаря новым мощностям до конца декабря предприятие сделает свыше 100 тысяч упаковок всем нужного «Фавипиравира», а в следующем году сможет произвести уже порядка 600 тысяч упаковок этого наименования, - рассказал Мантуров об изготовлении лекарства от коронавируса. - Также компания готова осуществлять выпуск субстанций для антибиотиков в объеме не менее 9 тонн в год.

Путин открыл производство лекарств от коронавируса. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Первая очередь рассчитана на 10 тонн препаратов, вторая, которую должны завершить в следующем году, уже 120 тонн и 45 наименований лекарственных препаратов. Это серьезный шаг вперед, - похвалил Путин масштаб. - Потом будем думать над следующими шагами всей фармацевтической промышленности Российской Федерации.

Президент поддержал программу развития фарминдустрии в России, пообещав, что она будет разрабатываться вместе с представителями основных участников этого бизнеса.

- Нам необходимо продлевать эту программу. Нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030 года, - сказал он.