«Авианосцы можно строить»: Путин оценил два главных проекта страны

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин (слева направо) во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о реализации компанией двух гигантских проектов, каждый из который серьезно повлияет на экономику всей страны.

- Область, где он развивается – от Красноярска на север порядка 2,5 тысячи километров – вся эта зона и есть, по сути, область нашей работы, - Сечин начал доклад с проекта «Восток Ойл». - Сегодня в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по её развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150.

Уникальность «Восток Ойл» даже не в гигантских объемах нефти, а в том, что он обеспечивает синергию для промышленности всей России.

- Инфраструктура проекта включает в себя строительство объектов энергетики общей мощностью 2,5 тысячи гигаватт, более 3,5 тысячи километров электросетей для обеспечения энергопотребностей проекта, - рассказал глава «Роснефти». - Мы уже заключили контракт на строительство энергетики под ключ с компанией «Интер РАО». Для организации поставок нефти проекта мы уже разместили заказ на танкеры высокого ледового класса Arc7, десять штук. А всего будут 50 судов разных типов обслуживать этот проект.

Уже подписаны контракты на поставку до 100 буровых установок российского производства, продлен контракт с «КамАЗом.

- На первом этапе речь идёт о 2,5 тысячи единиц автотехники, специальной техники, крановой, а в дальнейшем общий объём может увеличиться до 6 тысяч машин, - сказал Сечин. - «КамАЗ» будет сопровождать работу своей техники в местах нашей работы. С руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым обсудили возможность поставки вертолётной техники для обеспечения проекта. Речь идёт на первом этапе о порядка 50 новых вертолетов. В целом нам надо будет поставить 6 миллионов тонн труб различных диаметров – как для магистральных трубопроводов, так и для внутрипромысловых, а также буровых труб, обсадных. Это даст дополнительную нагрузку для наших металлургов, для производителей трубной продукции на 20 процентов плюсом.

Всего этого проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест.

- Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек, - привел огромную цифру Сечин. - 15 промысловых городков, посёлков будет создано, в которых будет обеспечена жизнедеятельность наших вахтовиков.

Докладывая о работе на судоверфи «Звезда» в Приморье, глава «Роснефти» продемонстрировал президенту карту:

- Так выглядит завершённый строительством сухой док. Сегодня это самая современная верфь в России.

- Самая большая? - уточнил Путин.

- Самая современная и самая большая, - подтвердил Сечин. - Это целый производственный комплекс. Сухой док – завершено строительство, завершаются пуско-наладочные работы. Он имеет уникальные размеры: 485 метров на 114 и глубиной 14 метров.

- Авианосцы можно строить, - оценил размах Путин.

Для обеспечения завода металлическим листом рядом с ним в бухте Суходол будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 миллиона тонн.