300 миллионов: в NASA определились с числом пригодных для жизни миров в нашей галактике

Если верить астрономам, то планеты, похожие на Землю, отнюдь не редкость в нашей галактике. Фото: Shutterstock

Стив Брайсон (Steve Bryson) из исследовательского центра Эймса (NASA's Ames Research Center in California's Silicon Valley), Майкл Кунимото (Michelle Kunimoto) из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) и еще 79 ведомых ими коллег - астрономов, так или иначе работавших с данными, которые примерно 10 лет собирал орбитальный телескоп Кеплер (Kepler), опубликовали в The Astronomical Journal весьма примечательную статью. И заверили: планеты, похожие на Землю, отнюдь не редкость в нашей галактике – Млечном пути. Их, по самым скромным подсчетам, 300 миллионов.

В пределах 30 световых лет от нас, находятся, как минимум, 4 планеты, пригодные для жизни. А до ближайшей такой – примерно 20 световых лет.

Похожими на Землю астрономы называют каменистые планеты радиусом от половины до полутора нашего – земного, которые вращаются вокруг звезд, подобных Солнцу, и располагаются в так называемой обитаемой зоне – там, где достаточно тепло для того, чтобы вода на поверхности могла существовать в жидком виде. Подобны Солнцу звезды G-класса и К-класса с массами от 0,84 до 1,15 солнечной и температурой на поверхности от 4800 до 6000 градусов Кельвина.

Те самые сотни миллионов «земель» набрались в результате простых математических вычислений, основанных на наблюдениях сотен тысяч звезд, которые попадали в поле зрения телескопа Кеплер. Из наблюдений следовало, что солнцеподобных звезд в Млечном пути около 7 процентов, 18 процентов из них образуют системы, которые включают хотя бы одну похожую на Землю планету.

Так в NASA проиллюстрировали результаты работы орбитального телескопа Кеплер: мол, продемонстрировал, что систем, с обитаемыми планетами, сотни миллионов.

Принято считать, что у нас в галактике более 400 миллиардов звезд. Из чего и следует, что «земель» в ней, как минимум, 300 миллионов.

Однако не исключено, что планетными системами обзаводятся 50 процентов звезд, похожих на Солнце, а то 75 процентов. И не только они, а еще и небольшие звезды – красные карлики, планеты у которых вращаются на близком, но комфортном расстоянии.

Если плюсовать, что называется, по максимуму, то окажется, что «земель» вообще полно – по спиральным рукавам Млечного пути могут быть разбросаны до 6 миллиардов планет, пригодных для жизни. Включая разумную. Осталось дождаться хоть какой-нибудь весточки хоть от кого-нибудь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Они нас видят

В радиусе 300 световых лет от нас находятся 1004 пригодные для жизни планеты у звезд, похожих на Солнце. Их пересчитали американские астрономы, ведомые Лизой Калтенеггер (Lisa Kaltenegger) из Корнеллского университета (Cornell University). И теперь уверяют: из соседних - относительно близких - миров отлично видно нашу Землю.

Если бы разумные обитатели, населяющие эти 1004 планеты, достигли хотя бы нашего уровня развития, то легко могли бы определить, обитаема ли Земля. Им по силам было бы «увидеть» наличие воды и кислородной атмосферы, но главное – засечь признаки разумной техногенной деятельности - огни наших городов, которые с каждым годом становятся ярче, и «химию», которой мы загрязняем окружающую среду. Например, распознать хлорфторуглероды (CFC) - вещества искусственного происхождения. Они интенсивно поглощают инфракрасные лучи в спектре и, стало быть, различимы в атмосфере с колоссального расстояния. Даже если концентрация CFC составляет одну часть на триллион.

Мы со своими телескопами подобные исследования уже ведем.

Огни Москвы с борта МКС: видны в радиусе 300 световых лет.

Еще больше планет, обитатели которых могли бы понять, что Земля вообще существует и потенциально пригодна для жизни. Нам такие планеты у других звезд – экзопланеты - искал, к примеру, всё тот же орбитальный телескоп Кеплер. «Высматривал» их посредством так называемого транзитного метода. То есть следил, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она изменяется - снижается на короткое время, когда по диску звезды проходят планеты. По колебаниям яркости астрономы определяют не только их наличие, но и расстояние, на котором планеты расположены от своего светила. А расстояние позволяет выяснить, возможна ли жизнь на этой орбите, попадает ли она в «зону обитаемости».

Братья по разуму скорее всего действуют точно также - направляют на Солнце свои орбитальные телескопы, работающие на основе транзитного метода.

Немецкие ученые - доктор Рене Хеллер (Rene Heller) и профессор Ральф Пудриц (Ralph Pudritz) - недавно прикинули: то, как Земля проходит по диску Солнца, хорошо видно с планетных систем, расположенных в радиусе 3 тысяч световых лет. Таких около 10 тысяч.

