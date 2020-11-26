Прощание с Марадоной: футболиста проводили аплодисментами сотни тысяч человек

Вчера, 25 октября, от остановки сердца скончался легендарный футболист Диего Марадона. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вчера, 25 октября, от остановки сердца скончался легендарный футболист Диего Марадона. Президент Аргентины объявил трехдневный траур. А уже сегодня сотни тысяч людей пришли на прощание со своим кумиром.

Еще в самом начале произошел небольшой инцидент, когда совсем еще юные фанаты Марадоны попытались прорваться через заграждения, но их вывела полиция.

Уже сегодня сотни тысяч людей пришли на прощание со своим кумиром. Фото: REUTERS

Закрытый гроб с телом Марадоны выставлен в Президентском дворце в Буэнос-Айресе, на нем лежит его майка с номером 10. К дворцу с 5 утра идет нескончаемая толпа, все люди в коронавирусных масках, а многие в бело-голубых майках сборной Аргентины, которую он привел к победе на чемпионате мира в 1986 году. Болельщики, проходя мимо, бросают цветы, и показывают знаменитый жест Марадоны со сжатыми кулаками.

С 5 утра фанаты стягиваются к Президентскому дворцу в Буэнос-Айресе, чтобы успеть на прощение с Марадоной Фото: REUTERS

Время от времени, поклонники таланта звезды показывают растяжки и баннеры – «Диего – навсегда», но полицейские просят их убрать. Не умолкают аплодисменты футболисту, который поднял свой вид спорта до невероятных высот, а сам стал культовой фигурой, шагнувшей далеко за рамки спорта.