30 лет назад Марадона собирал Лужники: «Когда во втором тайме он забегал на бровке, в Лужниках был такой гул, долетел бы до Неаполя»

Диего Армандо Марадона во время послематчевого интервью в Лужниках, осень 1990 г. Фото: Сенцов Александр, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

25 ноября на 61-м году жизни остановилось сердце у одного из ярчайших футболистов всех времен и народов Диего Марадоны. Великий аргентинский футболист умер, навсегда вписав себя не только в историю футбола, но и в мировую историю. Один из немногих людей, чьё имя отождествляется с богом. Выходя на футбольное поле, он и был им.

30 октября Диего Армандо в последний, как оказалось, раз появился на публике. Это был его юбилей, в который он посетил матч своего клуба «Химнасия и Эсгрима». Ему подарили овации, памятные подарки и он ушёл… Не остался на сам матч, сослался на плохое самочувствие. А после - госпитализация, операция на мозг и завершение жизни великого чемпиона и человека, олицетворявшего целую нацию. В Аргентине объявлен трёхдневный траур. Стадион «Наполи», где маэстро провёл самые запоминающиеся годы своей карьеры, будет носить его имя. Такое решение принято мэром Неаполя Луиджи Де Маджистрисом.

Пожалуй, самое памятное появление Марадоны в России - 1/8 финала Кубка чемпионов в 1990-м году, когда легенда приехала в Москву со своим «Наполи» играть против «Спартака». Кстати, этому событию 7 ноября исполнилось 30 лет. Это был второй матч в очном противостоянии, первый закончился сухой ничьёй, так что поединок в Москве был самым что ни на есть принципиальным и важнейшим для продолжения борьбы в еврокубке. Но кажется, что 86 тысяч человек на трибунах Лужников собралось совсем не за этим. Приехала живая легенда - Диего Марадона. Такое бывает раз в жизни. А что говорить про футболистов, которые выходили на поле против аргентинского гения?

Москвичам удалось не позволить Марадоне забить гол. На именитой звезде часто фолили. Фото: Александр Яковлев /Фотохроника ТАСС/.

Одним из таких стал Александр Мостовой. Как выяснилось позже, автор последнего гола в победном для «Спартака» матче. Но главное - Мостовой был одним из тех, кто выходил против Марадоны. «Комсомольская правда» решила узнать о том матче из первых уст. Александр Мостовой - об эмоциях от встречи с легендой футбола, матче в Лужниках и том, какой след оставил Марадона после своего безвременного ухода.

- Я был в раздевалке, у меня был хоккейный матч. Мы одевались на игру, а один товарищ листал новости и потом сказал: «Марадона умер». Я сначала не понял, не обратил внимания. Как умер? Он начал читать, а я про себя: «Не может быть, не может быть». Ну первая реакция всегда такая. Потом всё это начало подтверждаться. Испытал шок, конечно. Тем более совсем недавно показывали, что он вышел из больницы, и все рады были тому, что всё хорошо. Что там у него, сердечный приступ? Ужасно.

А сейчас он в хорошей форме был, а то помните, как поправился? Ужасно, я представляю, что сейчас в Аргентине творится. Для аргентинцев Марадона больше, чем президент. Президенты меняются, а Марадона пришёл и остался навсегда. Я играл в Европе, и со мной всегда были аргентинцы. Особенно в «Сельте». Был нападающий у нас Густаво Лопез, он всегда в раздевалке включал песню про Марадону. Там такие слова ритмичные: «Марадо, Марадо, Марадо, Марадо, Марадо». И вот они все танцуют. Для них это было всё… Очень больно…

Я будучи ещё совсем юным знал, кто такой Марадона. Мог не слышать многие другие фамилии, но эту фамилию я уже слышал, хотя у нас были свои люди, за которых мы переживали. Но Марадона - это больше, чем кто-либо. Сильней футболиста нет в мире.

Марадона во время игры против "Спартака". За аргентинцем пытается угнаться Валерий Карпин. Фото: Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

Нам посчастливилось, что мы обыграли команду Диего Марадоны в 1/8 финала Кубка чемпионов. Эти эмоции остались на всю жизнь, они до сих пор вспоминаются. Совсем недавно исполнилось 30 лет этому событию. А почему, в том числе, оно стало запоминающимся: Марадона вышел во втором тайме и неплохо так нас повозил. Ну а закончилось всё помните чем: серия пенальти и я забил решающий гол.

Ажиотажа не было, потому что раньше был только «Советский спорт» и три телевизионных канала. Но кто знал, все обсуждали, что «Спартак» попал на «Наполи». Сидим на базе в Тарасовке и смотрим жеребьёвку. Попадается «Наполи»: «Наполи» - Марадона - всё! Первое о чём подумали - о нём. Но мы не испугались, знали, что мы - сильная команда. Все обрадовались выезду заграницу. Ну а то, что это был Неаполь с Марадоной… И первая игра была в Италии, сыграли 0:0. А держались-то как?! Могли выиграть, и вернулись героями. Но одна газета и три канала не обеспечили приём в Шереметьево. Тем более был старый аэропорт. Кто помнит, там до потолка можно было рукой дотронуться, и там что-то обязательно отвалится.

Ждали «Наполи» в Москве, а тут поступила информация, что Марадона не хотел приезжать. Но он прилетел в день игры на личном самолёте. Когда нам сказали это, подумал: «А что, бывают личные самолёты»?

Событие было огромное. Лужники забиты, холод стоял, ноябрь месяц. Он не вышел в начале игры, но всё внимание было на него. Честно скажу, бегаешь по полю, а сам смотришь на него, где он там сидит. И сидит ли, может, разминается уже? Мы думали: «Хоть бы только он не вышел». Когда во втором тайме он забегал на бровке, в Лужниках был такой гул, долетел бы до Неаполя.

Во втором тайме многое поменялось, он хорошо обострил игру. Нас спасло, что и команда была хорошая, и снег. Для них-то это непривычно: перчатки, шапки. А нам пофигу мороз. Но он вышел - всё перевернулось. Нам повезло, что до пенальти дотянули.

Александр Мостовой в окружении партнеров по "Спартаку" празднует победу. Фото: Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

Показалось, что после игры с ним кто-то майкой поменялся. Вот не знаю кто. У меня точно майка «Наполи» есть, но не с его номером. Скажу честно, после игры его не обсуждали. Понимали, что не один же футболист играет. Хотя в той игре я понял, что и один может сыграть за всю команду.

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