Адвокат: Марадону можно было спасти, он не получал внимания медперсонала 12 часов

Пока аргентинская столица прощается с Диего Марадоной, его адвокат Матиас Морала у себя в Твиттере возмутился, что скорая к нему ехала очень долго, мол его можно было спасти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока аргентинская столица прощается с Диего Марадоной, его адвокат Матиас Морала у себя в Твиттере возмутился, что скорая к нему ехала очень долго, мол его можно было спасти.

«Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним», - пишет адвокат.

Как раньше сообщали аргентинские СМИ, врач осматривал Диего как обычно, в 10.30 утра. После этого Марадона позавтракал, а потом сказал: «Что-то мне не хорошо» и пошел прилечь. Это были его последние слова. Врач, врач психиатр и медсестра, которые в это время находились в доме, якобы не обратили на них внимание. Диего заснул и не проснулся… А когда прибыла скорая помощь, то реанимацию уже было делать поздно.

«Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости», -заявил адвокат, который намерен судиться с медицинскими службами.

А тем временем появилась информация о причине смерти футболиста. Сообщается, что на фоне сердечной недостаточности у него произошел отек легких.