Лыжник Большунов второй раз подряд поднялся на пьедестал - теперь он взял «серебро»

Победители гонки преследования свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира (слева направо): российский лыжник Александр Большунов (второе место), норвежцы Йоханнес Клебо (первое место) и Эмиль Иверсен (третье место). Фото: EPA/KIMMO BRANDT/ТАСС

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке Александр Большунов в воскресенье, 29 ноября, выиграл уже вторую медаль. Действующий обладатель Кубка мира в пятницу был третьим на 15 км классикой. А сегодня взял серебро в гонке преследования на 15 км коньком.

Оба раза победил трехкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Хрустального глобуса Йоханнес Клебо. Сегодня, стартовав с отрывом, Клебо подпустил к себе Большунова и норвежца Иверсена, а потом ушел от них на последнем подъеме.

Клебо захватил лидерство и в общем зачете. Напомним, что в первый день соревнований Клебо был вторым в спринте, Большунов остановился в шаге от пьедестала.

Чуть ранее тоже второе место в женской гонке преследования впервые заняла наша Татьяна Сорина. Наталья Непряева незадолго до финиша столкнулась со шведской лыжницей и выпала из борьбы за награды.

Мужчины. 15 км (Классика):

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 34.04,6.

2. Алексей Червоткин – отставание 15,2.

3. Александр Большунов – + 18,0

…

7. Илья Семиков – + 33,2.

8. Евгений Белов – + 37,7.

9. Илья Порошкин – + 42,3

…

13. Иван Якимушкин – + 56,2

…

18. Андрей Мельниченко – + 1.11,6

…

21. Ермил Вокуев – + 1.14,6

…

50. Глеб Ретивых (все – Россия) – + 2.14,2.

Мужчины. Гонка преследования, 15 км (Свободный стиль):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.09,8.

2. Александр Большунов (Россия) — + 0,7.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — + 3,0.

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 19,5.

5. Иво Нисканен (Финляндия) — + 27,3.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — + 27,7.

7. Алексей Червоткин — + 32,9.

8. Евгений Белов — + 33,4.

9. Андрей Мельниченко (все - Россия) — + 35,9…

Общий зачет в Кубке мира:

1. Йоханнес Клебо -296 очков

2. Александр Большунов – 257

3. Эмиль Иверсен – 219