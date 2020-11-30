Липкая мерзость: почему "разоблачительницу" ведущего "Битвы экстрасенсов" нисколько не жалко

Вердиш могла бы нанять себе роту педагогов любого театрального вуза

За эти деньги она могла бы нанять себе роту педагогов любого театрального вуза. Понятно, что девушка мечтала о большем. Съемки в этом шоу раскручивают участников так, что они потом снимают офис в центре Москвы и обирают отчаявшихся и доверчивых граждан, для которых экстрасенс - последняя надежда.

Про суть «Битвы экстрасенсов» тоже давно все понятно. Найдите на сайте канала «Россия 1» (russia.tv) документальный фильм Бориса Соболева «Идущие к черту». Там, в частности, рассказывается, как участники шоу работают на выездах. Допустим, их задача - при помощи своих «суперспособностей» выяснить, отчего погибла какая-нибудь девушка. Сначала на место приезжает бригада редакторов и собирает информацию. Ходят по соседям, крадут информацию в поликлиниках, под видом журналистов расспрашивают участковых. Потом скармливают фактуру «парапсихологам», которые идут к родителям погибшей и невзначай говорят что-то вроде: «Вижу шрам - в 15 лет ей удалили аппендикс!» (тут им точно актерское мастерство в тему). Родители в шоке, ведь так и было, и дальше верят всему, что несут участники «Битвы». Мерзость, липкая вонючая мерзость как она есть. И все это продолжается годами.

А экстрасенсов и парапсихологов не бывает в принципе. Во всяком случае в этом шоу их точно нет.

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