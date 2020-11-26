Ведущего Сергея Сафронова отстранили от шоу «Битва экстрасенсов»: якобы брал по 200-900 тысяч рублей за подсказки телепатам

Ведущего Сергея Сафронова уволили из шоу «Битва экстрасенсов» Фото: Кадр видео

Уж сколько раз твердили миру: не бывает никаких телепатов, экстрасенсов и предсказателей будущего. Шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ - всего лишь шоу, искусная постановка, красочное представление, заранее подготовленное и проработанное редакторами проекта (реклама экстрасенсорики в России, кстати, запрещена). «КП» тоже не раз писала об этом.

Но нет — люди продолжают верить, что все участники шоу действительно знают, как произошло то или иное преступление, лишь только стоит прикрыть глаза и немного пошептать.

Даже ведущий проекта Марат Башаров в интервью признавался, что брал 1 миллион долларов за подсказки.

Солидарен с ним был и другой актер, тоже работавший в проекте — Михаил Пореченков: «Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю. Я всех расстроил?!».

Теперь дошло и до ТНТ. Руководству канала глаза, как бы каламбурно это ни звучало, раскрыла парапсихолог Алина Вердиш из Петербурга (в инстаграме девушки написано, что она знает о нас больше, чем мы сами), принимавшая участие в шоу. В Youtube женщина в черном опубликовала несколько роликов, разоблачающих проект «Битва экстрасенсов» документально. С аудиозаписями разговоров и перепиской.

- Я хочу рассказать о моем участии в программе «Битва экстрасенсов», - написала в описании к видео Вердиш. - О том, как на самом деле проходит подготовка к заданиям, о системе подсказок ведущего Сергея Сафронова, его курсах «актерского мастерства», сколько стоит участие, каждое испытание и победа в этом шоу. У меня есть записи переговоров с Сафроновым, банковские переводы, переписка и слитые задания. Я записала три разоблачающих ролика, но информации гораздо больше.

Автор ролика «Сергей получил деньги и исчез» приводит расценки на участие в «Битве экстрасенсов»: победа — 1,5 миллиона рублей, проход первичного испытания — 200 тысяч рублей, особо сложного (одно из самых известных «Багажник», где надо угадать, в какой из машин спрятан человек) — 900 тысяч рублей. Якобы ведущий обещал обеспечить Вердиш успешное участие в проекте по этим расценкам за счет подсказок. После чего она, как уверяет, действительно попала в шоу, но «без причины и следствия» ее вырезали из эфира. «На все мои попытки связаться с Сергеем — он не отвечает», — резюмирует Алина, прилагая скан банковского перевода на имя Сафронова Сергея Владимировича.

Кроме того, парапсихолог обнародовала переписку с Сергеем, датированную летом прошлого года. Из которой становится понятно: девушка в 2019 году не прошла в проект, но ей предлагают помочь подготовиться. Выглядит это невинно: тот, кто ведет переписку от лица Сафронова, обещает поднатаскать Алину в «актерском мастерстве» и «умению вызывать реакцию у зрителей». Мол, это не гарантирует попадания в шоу, но шансы «сильно умножает». Однако ценник ежедневных часовых онлайн-тренировок по-настоящему смущает. 600 тысяч рублей. За курсы мастерства риторики от иллюзиониста?

Именно во время «уроков» Вердиш и узнала, что вся съемочная группа знает о том, что экстрасенсов не существует. И попасть в шоу можно только за деньги — пролонгированную взятку ведущему. «Просто так туда не попадают». Аудиозаписи беседы с человеком, голос которого похож на Сергея Сафронова, в ролике тоже есть. И именно он произносит фразу, контекст которой не совсем понятен: «Братцы мои, тогда надо платить — и будет хороший финал».

Алина утверждает, что каждый финалист, как ей объяснил ведущий, заранее получает ответы на вопросы из заданий. И задача — лишь красиво разыграть партию, чтобы зритель ни о чем не догадался. Высший пилотаж: если убитые горем родители жертвы, над убийством или исчезновением которой «колдуют» участники, зарыдают и будут молить не продолжать рассказ «пророка». Ведущий также раскрыл Вердиш личности всех редакторов шоу, чтобы «ориентироваться на поляне» и знать, «что и куда». А перед новым выпуском проекта, как уверяет Алина, Сергей лично позвонил ей и сказал: "Следующее ваше участие в шоу будет стоить 900 тысяч рублей". Это была сумма за прохождение трех испытаний шоу, по которым якобы и отбирают финалистов. "За них вы получаете мою поддержку, полную систему подсказок и 99% вероятности выиграть шоу", - цитирует ведущего обманутая участница. Поэтому именно такую сумму парапсихолог и перевела, как говорит, Сафронову. После этого он перестал выходить на связь.

Реакция канала ТНТ последовала незамедлительно — ведущего отстранили от эфиров за, как говорили во времена Юрия Лужкова, утрату доверия.

- Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов, - подчеркнули на телеканале. - Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал (вероятно, речь как раз об Алине Вердиш, которую никто не увидел в эфире — Авт.).

Однако Сафронов, разумеется, вину не признает. Уверяет, что «все хорошо», он «продолжает работать» и намерен отстаивать свою честь и репутацию после заявлений Алины Вердиш через суд.