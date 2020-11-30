Дочь прервала молчание о состоянии Анастасии Заворотнюк

О болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые поделилась с поклонниками своей болью. Анна прервала молчание о маме. Она не стала скрывать, что тяжело переживает происходящее с родительницей.

"Вчера был прекрасный праздник, день всех мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова. Хочу сказать, что в жизни каждого мама - это самый важный и родной человек", - начала свою исповедь дочь Анастасии Заворотнюк.

После чего рассказала о состоянии самого дорого человека. "Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя мама не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец и справится со всем. Хочу, чтобы она всегда была рядом", - написала Анна в блоге.

Стоит отметить, что ранее девушка не раз говорила, что ни она, ни ее семья не комментируют состояние Заворотнюк, а также слухи и сплетни, которые с завидной регулярностью распускают злые языке в погоне за сенсацией.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк заговорили августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностирован рак головного мозга. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. Родственники слухи подтвердили в октябре 2019 года, отметив кратко, что переживают тяжелые времена и надеются на лучшее.

Официальный диагноз был обнародован на совещании с Владимиром Путиным в середине мая 2020 года. Академик Александр Макаров доложил президенту, что у актрисы глиобластома. Ученый отметил, что в лечении артистки могут использоваться новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. Он также сообщил, что супруг звезды Петр Чернышев передал ученым раковые клетки, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.

"К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо, тогда мы приступим", - рассказывал ученый. 5 августа 2020 года стало известно, что Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, созданной специально для звезды учеными из Санкт-Петербурга. Курс лечения может растянуться на два года. В последнее время у Насти наметилась ремиссия. Она стала выходить на улицу.